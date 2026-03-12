Mercato - PSG : Luis Enrique vire un joueur, la presse espagnole applaudit !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais un fait, Luis Enrique prend les décisions sur le mercato qu'il s'agisse de recruter des joueurs, ou de les vendre. Un grand nom en a d'ailleurs fait les frais, et si cela a pu faire parler au moment de la décision, c'est bel et bien validé par la presse espagnole.

L'été dernier, à la surprise générale, Luis Enrique décidait de se séparer de Gianluigi Donnarumma, pourtant sensationnel et déterminant dans le parcours européen du PSG la saison dernière. Le technicien espagnol a préféré miser sur Lucas Chevalier, recruté en provenance du LOSC. Mais cette décision a largement été commentée, d'autant plus que c'est désormais Matvey Safonov le titulaire dans les buts parisiens. Cependant, le choix de Luis Enrique a visiblement été compris en Espagne après la prestation de Donnarumma à Madrid mercredi soir. Le portier italien, qui a tout de même arrêté le penalty de Vinicius Junior, a été très en difficulté lors du naufrage de Manchester City face au Real Madrid qui s'est imposé sur un triplé de Federico Valverde (3-0).

Donnaruma 👀 he coulda used his hand

pic.twitter.com/KvJPd72xWN — S👻 (@scrapytweets) March 11, 2026

Après Real-City, l'Espagne a compris Luis Enrique La presse espagnole s'est en effet lâchée sur le portier italien. « Qu’est-ce qui, au Bernabéu, fait paraître Donnarumma si insignifiant ? Il n’a jamais été un joueur particulièrement régulier là-bas – raison pour laquelle Luis Enrique s’en est séparé – mais il est généralement particulièrement en difficulté dans le stade du Real Madrid », peut-on lire dans les colonnes de MARCA qui fait clairement références au triplé sensationnel de Karim Benzema contre le PSG en 2022.