«Peut-être que ça ferait repousser mes cheveux...» : Thierry Henry a trouvé la solution miracle (vous n’allez pas y croire !)

Elle est loin l’époque de l’AS Monaco, de l’équipe de France et d’Arsenal où Thierry Henry avait des cheveux sur la tête. Ayant perdu une partie, le champion du monde 98 a décidé de totalement se raser la tête il y a des années de cela. Néanmoins, en voyant la performance du Real Madrid mercredi contre Manchester City (3-0), Henry a évoqué un remède miracle pour ses cheveux.
Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Rodrygo Goes… Tous sur la touche. La faute à diverses blessures qui ont privé Alvaro Arbeloa de ses trois stars pour la réception de Manchester City mercredi soir pour le compte du 1/8ème de finale aller de Ligue des champions. Résultat, un homme a pris les choses en main en inscrivant un triplé et ce n’est pas Vinicius Jr. En effet, Federico Valverde a marqué, du pied droit, du pied gauche et en dribblant Gianluigi Donnarumma. Une partition parfaite tant individuelle que collective de la part du Real Madrid contre Manchester City (3-0).
«Personne n’a vu que ça allait arriver»
Un résultat qui a tout bonnement choqué Thierry Henry. Sur le plateau de CBS Sports mercredi soir après la victoire du Real Madrid, l’ancien attaquant du FC Barcelone a fait passer un message fort à l’ennemi historique du Barça. « Comme nous le savons tous, je suis très Barça. J’y ai joué. Mais vous devez donner du crédit à Madrid. Personne n’a vu que ça allait arriver. Personne n’a senti que Valverde allait inscrire un triplé. Tous ceux qui le disent sont des menteurs. Je veux parler de l’effort collectif qu’ils ont montré aujourd’hui, c’est comme ça que vous gagnez des matchs. Tout le monde défendait ».
«Je ne sais pas ce qu’ils mettent dans ce maillot»
Selon Thierry Henry, la magie de la Ligue des champions qui opère lorsque les joueurs du Real Madrid enfilent la tunique merengue pourrait même lui permettre de faire repousser ses cheveux. Rien que ça. « Je ne sais pas ce qu’ils mettent dans ce maillot. C’est bien sûr une blague ce que je vais dire parce que je ne veux pas le porter, mais peut-être que si je mettais le maillot ça ferait repousser mes cheveux. Ils mettent quelque chose dedans. Quand ils jouent en Ligue des champions je ne sais pas ce que c’est, il y a quelque chose », a conclu Henry avec humour, faisant rire le consultant Micah Richards.