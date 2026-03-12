«Peut-être que ça ferait repousser mes cheveux...» : Thierry Henry a trouvé la solution miracle (vous n’allez pas y croire !)

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Elle est loin l’époque de l’AS Monaco, de l’équipe de France et d’Arsenal où Thierry Henry avait des cheveux sur la tête. Ayant perdu une partie, le champion du monde 98 a décidé de totalement se raser la tête il y a des années de cela. Néanmoins, en voyant la performance du Real Madrid mercredi contre Manchester City (3-0), Henry a évoqué un remède miracle pour ses cheveux.

Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Rodrygo Goes… Tous sur la touche. La faute à diverses blessures qui ont privé Alvaro Arbeloa de ses trois stars pour la réception de Manchester City mercredi soir pour le compte du 1/8ème de finale aller de Ligue des champions. Résultat, un homme a pris les choses en main en inscrivant un triplé et ce n’est pas Vinicius Jr. En effet, Federico Valverde a marqué, du pied droit, du pied gauche et en dribblant Gianluigi Donnarumma. Une partition parfaite tant individuelle que collective de la part du Real Madrid contre Manchester City (3-0).

"I don't know what they put in that jersey... maybe if I put it on it might help me to get my hair back." 😭



Titi knows the Real Madrid jersey has some magic 🪄 pic.twitter.com/OsCvbt28W4 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 11, 2026

«Personne n’a vu que ça allait arriver» Un résultat qui a tout bonnement choqué Thierry Henry. Sur le plateau de CBS Sports mercredi soir après la victoire du Real Madrid, l’ancien attaquant du FC Barcelone a fait passer un message fort à l’ennemi historique du Barça. « Comme nous le savons tous, je suis très Barça. J’y ai joué. Mais vous devez donner du crédit à Madrid. Personne n’a vu que ça allait arriver. Personne n’a senti que Valverde allait inscrire un triplé. Tous ceux qui le disent sont des menteurs. Je veux parler de l’effort collectif qu’ils ont montré aujourd’hui, c’est comme ça que vous gagnez des matchs. Tout le monde défendait ».