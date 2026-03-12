Karim Benzema lui a fait très mal : Le cauchemar continue pour ce joueur !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant sa carrière, Karim Benzema a mis à mal de nombreuses défenses notamment lorsqu'il évoluait au Real Madrid. Au point de laisser de très mauvais souvenirs à certains gardiens de buts, qui semblent d'ailleurs toujours traumatisés comme le souligne la presse espagnole.

Décidemment, Gianluigi Donnarumma ne devrait pas s'acheter de résidence secondaire à Madrid. Et pour cause, il n'a que des mauvais souvenirs dans la capitale espagnole. Il y a quatre ans, alors qu'il évoluait au PSG, le portier italien avait sombré contre Karim Benzema, auteur d'un triplé qui avait précipité l'élimination parisienne. Et mercredi soir, c'est cette fois-ci Federico Valverde qui a fait vivre un enfer à Donnarumma. Dans la presse espagnole on s'amuse d'ailleurs à faire le parallèle après la victoire du Real Madrid contre Manchester City (3-0).

Donnarumma, le nouveau calvaire à Bernabeu « Qu’est-ce qui, au Bernabéu, fait paraître Donnarumma si insignifiant ? Il n’a jamais été un joueur particulièrement régulier là-bas – raison pour laquelle Luis Enrique s’en est séparé – mais il est généralement particulièrement en difficulté dans le stade du Real Madrid. le souvenir de Benzema lui ayant subtilisé le ballon en 2022 étant encore vif, Donnarumma n’a pas été très inspiré sur les deux premiers buts de Fede ni sur le penalty concédé face à Vinicius. Il l’a arrêté par la suite, mais sa prestation ne mérite même pas un 5 », peut-on ainsi lire dans les colonnes de MARCA.