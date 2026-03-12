AccueilReal Madrid

Kylian Mbappé : Les images qui font le buzz après sa virée à Paris

Thomas Bourseau
Rédacteur
Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid a pris une belle option sur la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions grâce à un succès de taille acquis contre Manchester City mercredi soir. Une rencontre à laquelle Kylian Mbappé n’a pas pris part, toujours diminué au genou pour lequel il a consulté à Paris auprès de spécialistes. Après sa virée amoureuse dans la ville lumière, Mbappé a été épié à Madrid.

Ces derniers jours, Kylian Mbappé fait le tour des médias et de la presse, sans pour autant être actif sur le terrain. La faute à une entorse au genou gauche qui le prive de toute compétition depuis le 1/16ème de finale retour de Ligue des champions face au Benfica Lisbonne le 25 février dernier (2-1). Depuis, trois autres matchs de la Casa Blanca se sont déroulés sans Mbappé et mercredi soir, le Français faisait son retour à Madrid après une semaine passée à Paris.

De retour de son escapade amoureuse à Paris agrémentée d’une consultation de spécialistes pour son genou, Mbappé a assisté au choc de la semaine

Ayant eu l’aval du staff médical du Real Madrid pour aller consulter des spécialistes à Paris concernant sa diminution physique au genou, Kylian Mbappé en a profité pour retrouver des amis, mais également pour s’évader avec ce qui semble être sa nouvelle compagne : Ester Exposito, actrice espagnole de 26 ans notamment connue pour avoir joué dans la série Netflix : Elite. Des vidéos et images des deux personnalités au bowling, dans les rues de Paris et à leur retour en avion à Madrid ont mis le feu à la toile.

Kylian Mbappé déchaîné dans les tribunes pendant Real Madrid - Manchester City

Mercredi soir, après avoir repris l’entraînement individuel à Valdebebas, Kylian Mbappé était présent dans les tribunes du Santiago Bernabeu aux côtés de David Alaba pour le compte du 1/8ème de finale aller de Ligue des champions contre Manchester City. Sans Mbappé, ni Rodrygo Goes et Jude Bellingham, c’est Federico Valverde qui a pris les choses en main en inscrivant un triplé contre les Skyblues (3-0). A chaque réalisation de l’Uruguayen, Mbappé a été aperçu en train d’exulter, sans retenue, comme l’a démontré Canal+, diffuseur de la Ligue des champions en France par le biais de la caméra isolée sur l’attaquant star du Real Madrid. Des images qui tournent bien sur les réseaux sociaux.

