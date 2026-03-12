«C’est mon gars», Giovanni Castaldi s’enflamme pour une star du PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il y avait des doutes avant le coup d’envoi de ce huitième de finale aller de Ligue des champions, le PSG a offert une soirée de rêve à ses supporters en l’emportant largement sur la pelouse du Parc des Princes contre Chelsea (5-2), avec notamment un but de Bradley Barcola et un doublé de Khvicha Kvaratskhelia. Après la rencontre, Giovanni Castaldi s’est enflammé pour un joueur de Luis Enrique.

Le Paris Saint-Germain a pris une belle option sur la qualification en quarts de finale de la Ligue des champions avec sa victoire contre Chelsea (5-2) mercredi, au Parc des Princes. Une rencontre spéciale pour Bradley Barcola, qui a retrouvé le chemin des filets en ouvrant la marque après dix minutes, son premier but dans la compétition depuis le barrage retour contre Brest la saison passée, soit une série de 17 matches sans marquer.

« Ça fait du bien » « Franchement ça fait du bien, a savouré le numéro 29 du PSG en zone mixte après la partie. Comme je l’ai dit, j’ai beaucoup travaillé pour marquer ce type de but. J’espère que ça va continuer comme ça. Tous les joueurs m’accompagnent et me donnent beaucoup de confiance, surtout le coach. Je savais ce que j’avais à faire et aujourd’hui, ça m’a réussi. Je suis très content. Je pense que c'est un de nos matchs références cette saison donc on va vraiment s'appuyer sur ce qu'on a fait aujourd'hui, pour le match retour aussi, parce que ce n'est pas fini, mais c'était un très bon match ce soir. »