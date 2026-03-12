Mercato - PSG : Ousmane Dembélé dit non au Qatar... et va voir un autre club !

Bien qu'il sorte d'une saison ahurissante, et qu'il continue d'être décisif lorsqu'il joue, Ousmane Dembélé n'est pas encore assuré de s'inscrire sur le long terme avec le PSG où son contrat s'achève en juin 2028. D'ailleurs, le Ballon d'Or aurait dit non à la première offre parisienne... pour aller voir ailleurs !
Sous contrat jusqu'en 2028, Ousmane Dembélé semble encore très incertain concernant son avenir au PSG. Et pour cause, les discussions pour une prolongation n'ont toujours pas avancé, au point que les rumeurs concernant un possible départ cet été commencent à circuler. Il faut dire que le journaliste espagnol, Marcos Benito, assure que le Ballon d'Or a refusé la première offre transmise par le PSG.
Dembélé a refusé l'offre du PSG...
« Il y a des discussions, et pour le moment, Ousmane Dembélé a refusé l'offre du PSG. Son contrat s'achève en 2028. Il y a encore du temps pour négocier, l'agent de Dembélé a été vu à Madrid avec les décideurs de Manchester City Hugo Viana et Ferran Soriano », révèle-t-il sur le plateau du Chiringuito avant d'ajouter qu'après avoir refusé l'offre du PSG, Moussa Sissoko, l'agent d'Ousmane Dembélé, a été aperçu à Madrid au sein de l'hôtel de Manchester City, en marge du choc contre le Real au stade Santiago Bernabeu mercredi soir.
... et discute avec Manchester City !
« Il y a eu une réunion à l'hôtel de Manchester City à laquelle a participé Ferran Soriano (directeur executif de Manchester City) et Hugo Viana, le directeur sportif avec l'agent d'un joueur très important au niveau mondial. Ce joueur a gagné le Ballon d'Or. C'est l'agent d'Ousmane Dembélé, Moussa Sissoko. Il a été aperçu dans l'hôtel de Manchester City. Il s'agit d'un moment durant lequel Ousmane Dembélé discute d'une prolongation avec le PSG alors que son contrat s'achève en 2028 », ajoute Marcos Benito.