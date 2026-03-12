Mercato - PSG : Ousmane Dembélé dit non au Qatar... et va voir un autre club !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien qu'il sorte d'une saison ahurissante, et qu'il continue d'être décisif lorsqu'il joue, Ousmane Dembélé n'est pas encore assuré de s'inscrire sur le long terme avec le PSG où son contrat s'achève en juin 2028. D'ailleurs, le Ballon d'Or aurait dit non à la première offre parisienne... pour aller voir ailleurs !

Sous contrat jusqu'en 2028, Ousmane Dembélé semble encore très incertain concernant son avenir au PSG. Et pour cause, les discussions pour une prolongation n'ont toujours pas avancé, au point que les rumeurs concernant un possible départ cet été commencent à circuler. Il faut dire que le journaliste espagnol, Marcos Benito, assure que le Ballon d'Or a refusé la première offre transmise par le PSG.

LE BALLON D'OR EST DE RETOUR, QUEL BUT D'OUSMANE DEMBÉLÉ 😮‍💨



Ça part d'une parade de Safonov, et ça termine dans les filets de Chelsea, le PSG reprend l'avantage 🔥#PSGCFC | #UCL pic.twitter.com/Emq0PypRX5 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 11, 2026

Dembélé a refusé l'offre du PSG... « Il y a des discussions, et pour le moment, Ousmane Dembélé a refusé l'offre du PSG. Son contrat s'achève en 2028. Il y a encore du temps pour négocier, l'agent de Dembélé a été vu à Madrid avec les décideurs de Manchester City Hugo Viana et Ferran Soriano », révèle-t-il sur le plateau du Chiringuito avant d'ajouter qu'après avoir refusé l'offre du PSG, Moussa Sissoko, l'agent d'Ousmane Dembélé, a été aperçu à Madrid au sein de l'hôtel de Manchester City, en marge du choc contre le Real au stade Santiago Bernabeu mercredi soir.