Ousmane Dembélé : Un nouveau Ballon d’or en équipe de France ? (et ce n’est pas Kylian Mbappé)

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Ballon d’or est bien évidemment la récompense ultime à titre personnel pour un joueur de football. Ousmane Dembélé est le détenteur de l’édition de 2025 avant de faire place à une autre figure de l’équipe de France ? Kylian Mbappé est comme chaque année indiqué comme une option, mais une autre possibilité s’affirme semaine après semaine.

Le 22 septembre dernier, Ousmane Dembélé était sacré au Théâtre du Châtelet. L’histoire retiendra qu’après Rodri, il fut le deuxième lauréat du Saint-Graal individuel post-ère Lionel Messi détenteur de 8 distinctions. Le champion du monde est le deuxième joueur français à rafler le Ballon d’or depuis Karim Benzema au XXIème siècle seulement. Et dès cette année, un autre membre de l’équipe de France pourrait raflé les suffrages.

😮‍💨 "La classe, la grâce, la qualité technique de Michael Olise, c'est waw... Tu ne peux qu'être conquis par ce mec. Hormis Lamine Yamal à droite, il n'y a personne d'autre. Il est dans les standards Ballon d'Or. C'est du plaisir mêlé à l'efficacité !"



«Le Ballon d’or ?» : Michael Olise lâche une première réponse à la télévision Kylian Mbappé ? De par son aura et ses performances individuelles avec le Real Madrid, le capitaine de l’équipe de France est chaque année un candidat inclus dans la discussion. Cependant, la nouvelle partition de Michael Olise avec le Bayern Munich mardi en 1/8ème de finale de Ligue des champions contre l’Atalanta (6-1 pour une passe décisive et deux buts) font de lui un candidat de plus en plus naturel. Au micro de CBS Sports, il a cependant lâché une réponse franche. « Le Ballon d’or ? Honnêtement, ce n’est pas ce sur quoi je me concentre en ce moment. C’est agréable à entendre, mais il reste encore la moitié de la saison à jouer. Je me concentre sur l’équipe et sur les titres collectifs pour l’instant ».