Ousmane Dembélé : Un nouveau Ballon d’or en équipe de France ? (et ce n’est pas Kylian Mbappé)

Le Ballon d’or est bien évidemment la récompense ultime à titre personnel pour un joueur de football. Ousmane Dembélé est le détenteur de l’édition de 2025 avant de faire place à une autre figure de l’équipe de France ? Kylian Mbappé est comme chaque année indiqué comme une option, mais une autre possibilité s’affirme semaine après semaine.
Le 22 septembre dernier, Ousmane Dembélé était sacré au Théâtre du Châtelet. L’histoire retiendra qu’après Rodri, il fut le deuxième lauréat du Saint-Graal individuel post-ère Lionel Messi détenteur de 8 distinctions. Le champion du monde est le deuxième joueur français à rafler le Ballon d’or depuis Karim Benzema au XXIème siècle seulement. Et dès cette année, un autre membre de l’équipe de France pourrait raflé les suffrages.
«Le Ballon d’or ?» : Michael Olise lâche une première réponse à la télévision
Kylian Mbappé ? De par son aura et ses performances individuelles avec le Real Madrid, le capitaine de l’équipe de France est chaque année un candidat inclus dans la discussion. Cependant, la nouvelle partition de Michael Olise avec le Bayern Munich mardi en 1/8ème de finale de Ligue des champions contre l’Atalanta (6-1 pour une passe décisive et deux buts) font de lui un candidat de plus en plus naturel. Au micro de CBS Sports, il a cependant lâché une réponse franche. « Le Ballon d’or ? Honnêtement, ce n’est pas ce sur quoi je me concentre en ce moment. C’est agréable à entendre, mais il reste encore la moitié de la saison à jouer. Je me concentre sur l’équipe et sur les titres collectifs pour l’instant ».
«Olise, il est en course pour un top 3 Ballon d’or, il est dans ces standards là»
Quoi que Michael Olise puisse en penser, les observateurs commencent à monter dans le train Ballon d’or à commencer par Walid Acherchour. « La classe, la grâce, la qualité technique, l’intelligence de Michael Olise, wow. On critique le football actuel, mais tu ne peux pas être conquis. A part Lamine Yamal à droite il n’y a personne d’autre aujourd’hui. Le rendu technique, athlétique… Olise, il est en course pour un top 3 Ballon d’or, il est dans ces standards là. Pour y être, il faudra le match en prime time contre le PSG, le Barça, les matchs en équipe de France. Dans le plaisir donné aux spectateurs lié à l’efficacité… ». a assuré le chroniqueur du Winamax FC lors d’un live mercredi.