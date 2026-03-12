Medhi Benatia sanctionné : Samir Nasri n'a pas hésité à se moquer, «j’ai rigolé»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Du côté du centre de formation de l’OM, Samir Nasri a pu côtoyer un certain Medhi Benatia. C’est là-bas que les deux hommes ont noué une forte amitié qui tient toujours aujourd’hui. Mais voilà que malgré ce lien, Nasri a dû jouer face à Benatia dans sa carrière. De quoi donner lieu à un moment amusant.

Ce mercredi, à l'occasion de la rencontre entre le PSG et Chelsea, Willian Pacho affrontait son compatriote équatorien et grand ami, Moises Caicedo. Ce n'est pas la première que ça arrive que deux amis se retrouvent face à face. Forcément, cela est particulier à gérer de Samir Nasri est déjà passé par là. En effet, au cours de sa carrière, le désormais consultant sur Canal+ a eu l’occasion de se retrouver face à son ami, Medhi Benatia.

« Je suis allé derrière lui et j’ai rigolé » Sur la chaine cryptée, Samir Nasri est d’ailleurs revenu sur cette fois où il a affronté Medhi Benatia. Ce dernier avait alors connu une mésaventure et son ami n’avait pas hésité à se moquer. « J’ai déjà joué contre Medhi Benatia ? Oui. Mais en deux minutes il a pris carton rouge. C’est dur de jouer contre quelqu’un qu’on connait ? Non ce n'est pas troublant. Mais, en fait, sur certains contacts, il y a un truc où tu n’as pas envie d’y aller de la même façon qu’un autre. Quand il a pris carton rouge, je suis allé derrière lui et j’ai rigolé », a fait savoir Nasri.