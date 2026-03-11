Zinédine Zidane a «pété les plombs» : Le geste «extraordinaire» qui l’a fait halluciner !

Pierrick Levallet

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de sa génération, Zinédine Zidane avait toutefois un point faible sur le terrain. L’ancien numéro 10 de l’équipe de France était capable de craquer s’il ressentait une injustice. L’ex-milieu offensif du Real Madrid a d’ailleurs pété les plombs et commis un geste qui en a fait halluciner plus d’un.

La réputation de Zinédine Zidane n’est plus à faire. Le Ballon d’Or 1998 était considéré comme l’un des meilleurs joueurs de sa génération. L’ancien numéro 10 de l’équipe de France était respecté de tous. Seulement, l’ex-milieu offensif passé par le Real Madrid et la Juventus avait un point faible. Zizou était en effet capable de perdre son sang froid et de craquer sur le terrain. Un pétage de plombs du Français a d’ailleurs fait halluciner Faro, auteur de la BD Zidane, l’histoire d’une étoile.

«Quand il est sur un terrain, il peut se transformer» « Zidane, au début, c’est un enfant qui n’a pas d’ambition particulière. Il ne s’est pas dit qu’il deviendrait le meilleur footballeur du monde. Et puis même à l’époque où il commence à réussir, il est déjà bien content de penser pouvoir être professionnel. Zizou, c’est l’humilité, c’est l’importance de la famille. Et puis il y a cette personnalité complexe. C’est quelqu’un d’assez timide, assez taiseux. Mais quand il est sur un terrain, il peut se transformer » a confié le dessinateur dans un entretien accordé à Nice-Matin.