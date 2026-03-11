Les supporters en colère : Une star de l’OM répond et elle est «contrariée»

Axel Cornic

Depuis le début de l’année, l’Olympique de Marseille a traversé des nombreuses crises, l’une d’entre elles menant notamment au départ de Roberto De Zerbi. Ainsi, Habib Beye est arrivé pour le remplacer mais ça ne va pas vraiment mieux pour les Marseillais, qui se sont même fait sortir de la Coupe de France provoquant la colère des supporters.

L'été dernier, on pensait que l’OM allait pouvoir titiller le PSG en Ligue 1. Certains ont même parlé d’un possible retour en huitième de finale de la Ligue des Champions après des années d’absence. Mais rien n’est allé comme prévu. Non seulement Marseille n’a pas su profiter des errances parisiennes en Championnat, mais est également sorti de manière catastrophique de la compétition européenne.

« Je suis le premier à être contrarié quand les choses ne fonctionnent pas » L’élimination en Coupe de France, qui semblait pouvoir être la dernière issue pour l’OM, a été la goutte qui a fait déborder le vase. Car depuis, les supporters donnent libre cours à leur colère et ce n’est pas la courte victoire sur le TFC en Ligue 1 qui va changer les choses. Mais eu sein du club on semble être assez d’accord avec eux. « Ce que je pense du comportement des supporters ces derniers matchs ? Je peux comprendre, mais en même temps, je suis le premier à être contrarié quand les choses ne fonctionnent pas » a confié Pierre-Emerick Aubameyang, au micro de DAZN.