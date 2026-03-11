«J'appelle Zidane» : Le coup de fil d’un joueur de l'OM avant son transfert

Axel Cornic

Très lié au Real Madrid, dont il a été joueur puis entraineur, Zinedine Zidane a également porté les couleurs d’autres clubs au cours de sa carrière. C’est le cas de la Juventus, où il a joué de 1996 à 2001 et où il aurait pu être rejoint par un ami proche, qui à l’époque évoluait du côté de l’Olympique de Marseille.

Légende du football français, Zinedine Zidane est également très apprécié à l’étranger. C’est le cas en Italie, où ses prestations sous les couleurs de la Juventus sont encore dans toutes les mémoires. Et il aurait très pu être rejoint par Christophe Dugarry, son proche ami et ancien coéquipier aux Girondins de Bordeaux.

Le transfert raté de Dugarry Au micro de RMC, celui qui évoluait à l’époque à l’OM a en effet révélé qu’il aurait très bien pu signer pour la Juventus. « On est en mise au vert à Fuveau à l’époque, à côté d’Aix-en-Provence, et la veille du match, il me dit : “Tu vas signer à la Juventus”. Moi, je viens d’avoir mon premier enfant, né au mois d’octobre, je suis installé à Marseille, on vient d’être champion du monde six mois avant. Je suis bien à Marseille, tout se passe bien » a expliqué Dugarry.