Mercato - «Un beau contrat» signé au PSG : La punchline exceptionnelle pour le recadrer

Avant que QSI ne débarque en 2011, la vie n’était pas toujours toute rose au PSG. Le club de la capitale a notamment connu des passages compliqués, comme cette saison 2007-2008. La formation parisienne, alors entraînée par Paul Le Guen, a évité la relégation de justesse. Pendant tout cet exercice, la tension grimpait chez les supporters, qui n’ont pas manqué d’afficher leur mécontentement. C’est alors que Jérôme Rothen a essayé de défendre le PSG. Et l’ancien milieu gauche s’est fait recadrer avec une punchline mémorable.

«Je n’en pouvais plus. Je me suis étouffé» « La saison était catastrophique et les supporters étaient venus au club. Rothen sort pour leur parler. L’été d’avant, il avait failli signer à Lyon. Il reste et, au final, il se retrouve avec un beau contrat à Paris. Donc il sort, et au lieu de défendre l’équipe, il dit à un jeune : “Mais regardez, je suis là alors que j’aurais pu signer à Lyon .” Là, le jeune le regarde et lui dit : “Je t’arrête tout de suite : tu n’aurais pas joué à Lyon, Ben Arfa, il est cent fois meilleur que toi ! ” J’étais juste derrière, je n’en pouvais plus. Je me suis étouffé » avait expliqué Didier Digard à L’Equipe.