F1 - Verstappen veut «réaliser son rêve» : La promesse qui va rassurer Red Bull !

L’avenir de Max Verstappen est l’un des fils conducteurs de cette saison 2026 de F1. Après avoir vu le titre lui échapper en 2025, le Néerlandais pourrait lier la suite de sa carrière chez Red Bull à ses résultats cette année. Le quadruple champion du monde a toutefois fait une promesse qui devrait rassurer l’écurie autrichienne pour la suite.

Cette saison 2026 de F1 devrait être intéressante à suivre pour en savoir plus sur l’avenir de Max Verstappen. Le Néerlandais a souffert du manque de compétitivité de sa Red Bull l’année dernière, ce qui lui a coûté le titre au profit de Lando Norris avec sa McLaren. De ce fait, le quadruple champion du monde pourrait lier son futur au sein de l’écurie autrichienne - voire en F1 - à ses résultats cette saison. Seulement, une promesse de Max Verstappen devrait rassurer Red Bull.

Max Verstappen chez Red Bull «pour toujours» ? « Je me souviens que lorsque Dietrich était encore en vie... je lui ai dit que mon rêve - et aussi le sien - était de rester ici pour toujours, aussi longtemps que durerait ma carrière. Je suis très heureux que, avant qu’il ne disparaisse, je lui ai dit que mon intention était toujours de réaliser ce rêve. Et jusqu’à présent, cela se passe plutôt bien » a confié le pilote de Red Bull dans des propos rapportés par NextGen-Auto.