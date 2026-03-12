Mercato - OM : «C'est époustouflant», le transfert qui le fait rêver !

Dans son histoire, l'OM a bouclé plusieurs transferts qui ont fait parler... mais certains départs ont également laissé des traces à l'image de celui d'un attaquant qui a rejoint une destination complétement inattendue, mais avec succès. Ce qui fait rêve un consultant à la télévision.
En 2015, alors que son contrat à l'OM prend fin, André-Pierre Gignac décide de quitter le football européen bien que du haut de ses 30 ans, il ait encore le niveau pour rejoindre un club ambitieux du Vieux Continent. L'attaquant français décide de tenter l'aventure au Mexique en rejoignant les Tigres de Monterrey où il est devenu une légende vivante. Son choix est donc désormais largement salué et Ludovic Obraniak se dit presque jaloux de sa seconde partie de carrière.
Obraniak rêvait d'un destin à la Gignac
« Si je me suis dit que j’aurais dû me barrer à un moment ? Je l’ai un peu fait. Quand on regarde ça, évidemment il y a beaucoup d’admiration déjà et il y a aussi un brin de jalousie parce que c’est la seconde partie de carrière que j’aurais rêvé d’avoir. C’est-à-dire de trouver un club ou découvrir un pays dans lequel tu puisses devenir quelqu’un, une idole. Il est devenu plus que quelqu’un », confie-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg, avant de poursuivre.
«C’est époustouflant ! C’est époustouflant…»
« Je pense que pour le détrôner il faudra se lever tôt. Je ne sais pas à quel point ça aurait pu marcher. T’as l’impression qu’il n’y a que lui qui pouvait… Il est tellement imprégné de cette culture-là, c’est un match quasi parfait. Là où c’est génial c’est que je ne sais pas s’il s’est posé tant que ça la question. Je pense que quand il a vu les Tigres, il s’est dit ‘J’y vais !’ C’est un truc qu’il a dû ressentir au plus profond. Aller vivre ça et surtout ce qu’il en a fait, c’est juste… C’est époustouflant ! C’est époustouflant… », ajoute Ludovic Obraniak.