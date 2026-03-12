Mercato - OM : «C'est époustouflant», le transfert qui le fait rêver !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans son histoire, l'OM a bouclé plusieurs transferts qui ont fait parler... mais certains départs ont également laissé des traces à l'image de celui d'un attaquant qui a rejoint une destination complétement inattendue, mais avec succès. Ce qui fait rêve un consultant à la télévision.

En 2015, alors que son contrat à l'OM prend fin, André-Pierre Gignac décide de quitter le football européen bien que du haut de ses 30 ans, il ait encore le niveau pour rejoindre un club ambitieux du Vieux Continent. L'attaquant français décide de tenter l'aventure au Mexique en rejoignant les Tigres de Monterrey où il est devenu une légende vivante. Son choix est donc désormais largement salué et Ludovic Obraniak se dit presque jaloux de sa seconde partie de carrière.

Le but d'André-Pierre Gignac (40 ans) qui offre le classique aux Tigres à la 92e vs le CF Monterrey. 🐯🇲🇽



Quel choix de carrière et quel joueur !

Obraniak rêvait d'un destin à la Gignac « Si je me suis dit que j’aurais dû me barrer à un moment ? Je l’ai un peu fait. Quand on regarde ça, évidemment il y a beaucoup d’admiration déjà et il y a aussi un brin de jalousie parce que c’est la seconde partie de carrière que j’aurais rêvé d’avoir. C’est-à-dire de trouver un club ou découvrir un pays dans lequel tu puisses devenir quelqu’un, une idole. Il est devenu plus que quelqu’un », confie-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg, avant de poursuivre.