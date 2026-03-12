Mercato - PSG : Le coup de pression d’un joueur juste après son transfert (il avait raison)

Certains joueurs n'hésitent pas à montrer les crocs dès leur arrivée au sein de leur nouveau club afin de montrer leur détermination à s'imposer en tant que titulaire, et c'est très exactement ce qu'il fait l'une des recrues du PSG suite à son transfert en 2024. Et le joueur avait bien raison de mettre la pression dès son arrivée...
Lors du mercato estival 2024, le PSG avait réalisé un coup pour le moins surprenant et inattendu sur le marché des transferts. Suite aux départs en fin de contrat de Keylor Navas, Sergio Rico et Alexandre Letellier, le club de la capitale devait recruter de nouveaux gardiens capables de doubler le numéro 1 du poste, Gianluigi Donnarumma. Et le PSG s'est donc tourné vers... la Russie, pour y recruter un certain Matvey Safonov en provenance de Krasnodar pour 20M€. Et juste après son transfert au PSG, le gardien russe avait lâché un coup de pression dans la presse.
« Je ne veux pas être remplaçant »
Dans un entretien accordé au journaliste Nobel Arustamyan en juin 2024, Matvey Safonov avait clairement averti Donnarumma qu'il n'avait pas signé au PSG pour être sa doublure et qu'il finirait par s'imposer en tant que titulaire : « Je ne suis pas prêt à m'asseoir sur le banc. Si vous êtes n°1 un jour, cela ne veut pas dire que vous le serez éternellement. Luis Campos ? Il ne m’a jamais dit que j’étais n°2. Je ne me vois pas comme un numéro deux. Je ne veux pas être un joueur remplaçant. S’ils font de moi un n°2, les choses ne vont pas être faciles pour le n°1. Je vais me mesurer à lui en permanence », lâchait le gardien de la sélection russe.
« J’y crois »
Des propos qui avaient relativement surpris à l'époque, puisque personne n'imaginait un profil comme Matvey Safonov s'imposer en tant que titulaire dans les buts du PSG : « Je n'ai jamais perdu de compétition. J'ai toujours été un gardien de but n°1. Pourquoi un gardien russe ne peut-il pas devenir l'un des meilleurs ? C'est un préjugé. Ils n'ont peut-être pas l'intention de faire de moi un gardien de but numéro un tout de suite, mais j’y crois », précisait le portier russe. Finalement, Gianluigi Donnarumma a été vendu par le PSG l'été dernier et remplacé par Lucas Chevalier. Mais ce dernier n'a pas donné satisfaction en début de saison, et c'est donc Matvey Safonov qui s'est imposé en tant que numéro un dans la hiérarchie depuis plusieurs semaines. L'international russe avait prévenu après son arrivée au PSG...