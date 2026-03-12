Mercato - PSG : Le coup de pression d’un joueur juste après son transfert (il avait raison)

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Certains joueurs n'hésitent pas à montrer les crocs dès leur arrivée au sein de leur nouveau club afin de montrer leur détermination à s'imposer en tant que titulaire, et c'est très exactement ce qu'il fait l'une des recrues du PSG suite à son transfert en 2024. Et le joueur avait bien raison de mettre la pression dès son arrivée...

Lors du mercato estival 2024, le PSG avait réalisé un coup pour le moins surprenant et inattendu sur le marché des transferts. Suite aux départs en fin de contrat de Keylor Navas, Sergio Rico et Alexandre Letellier, le club de la capitale devait recruter de nouveaux gardiens capables de doubler le numéro 1 du poste, Gianluigi Donnarumma. Et le PSG s'est donc tourné vers... la Russie, pour y recruter un certain Matvey Safonov en provenance de Krasnodar pour 20M€. Et juste après son transfert au PSG, le gardien russe avait lâché un coup de pression dans la presse.

« Je ne veux pas être remplaçant » Dans un entretien accordé au journaliste Nobel Arustamyan en juin 2024, Matvey Safonov avait clairement averti Donnarumma qu'il n'avait pas signé au PSG pour être sa doublure et qu'il finirait par s'imposer en tant que titulaire : « Je ne suis pas prêt à m'asseoir sur le banc. Si vous êtes n°1 un jour, cela ne veut pas dire que vous le serez éternellement. Luis Campos ? Il ne m’a jamais dit que j’étais n°2. Je ne me vois pas comme un numéro deux. Je ne veux pas être un joueur remplaçant. S’ils font de moi un n°2, les choses ne vont pas être faciles pour le n°1. Je vais me mesurer à lui en permanence », lâchait le gardien de la sélection russe.