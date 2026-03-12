Mercato - OM : Une star planétaire proche de Marseille ? La vérité dévoilée, «il était déjà d’accord…»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM a accueilli des noms ronflants au sein de son effectif dans son histoire, avec par exemple Jean-Pierre Papin, Didier Drogba, Franck Ribéry, Rudi Völler ou encore Georges Weah. Et il semblerait que le club phocéen ait même eu la possibilité en 2018 de recruter une grande star du football actuel... mais qu'en est-il vraiment ?

Les faits remontent à 2018, alors que l'OM avait misé un an auparavant sur le buteur grec Kostas Mitroglou mais qui n'avait pas apporté satisfaction. En quête de son fameux grand attaquant, le club phocéen s'est vu proposer de nombreux profils, et la rumeur dit même que Rudi Garcia (l'entraîneur de l'époque) aurait refusé... Erling Haaland ! Le buteur norvégien, qui est aujourd'hui une star planétaire avec Manchester City, a-t-il vraiment été recalé par l'OM ?

« C’est n’importe quoi » Interrogé par Média Carré en avril 2025, Rudi Garcia s'est clairement prononcé à ce sujet, et dément fermement avoir recalé Erling Haaland à l'OM : « On m’en a parlé récemment, je ne le savais même pas. Ceux qui disent qu’on a dû prendre Mitroglou à la place… c’est n’importe quoi d’abord parce que Kostas, il était déjà là l’année d’avant. Celui qu’on aurait pris à sa place, c’est Mario Balotelli. Donc ce n’est pas n’importe quel joueur non plus », confie l'ancien entraîneur de l'OM, qui apporte ensuite quelques précisions afin de prouver sa bonne foi sur le cas Haaland.