Antoine Dupont : «Il y a eu une discussion» pour son transfert à l’UBB

Après avoir fait ses classes au FC Auch puis au Castres Olympique, Antoine Dupont a décidé de rejoindre le Stade Toulousain en 2017 et devrait y rester sauf rebondissement, jusqu’en 2031. Mais la trajectoire de la star française aurait pu être différente, puisqu’il aurait très bien pu rejoindre l’Union Bordeaux-Bègles.
Depuis quelques années, enflammé le Top 14 avec l’UBB qui tente de briser l’hégémonie du Stade Toulousain. Antoine Dupont et ses coéquipiers ont pour le moment toujours réussi à garder le Bouclier de Brennus, même si les coéquipiers de Matthieu Jalibert ont raflé la Champions Cup la saison dernière. Mais l’histoire aurait pu être différente...
« Il y a eu une discussion entre Laurent Marti et Antoine Dupont »
Car Dupont, qui porte les couleurs toulousaines depuis 2017, aurait très bien pu jouer pour l’équipe d’en face. Dans la biographie "Antoine Dupont, tout pour le rugby" qu’il vient de publier chez City, Thibaut Geffrotin confirme lui aussi que l’UBB est passé tout près du but. « Il y a eu une discussion entre Laurent Marti et Antoine Dupont. Il n'y avait pas 25 clubs sur lui. À ce moment‑là, il y avait Baptiste Serin, Yann Lesgourgues et Heini Adams à l’UBB. Son grand frère Clément le poussait à signer à Bordeaux » a expliqué le journaliste indépendant, dans le podcast 100% UBB de Ici.
« Ce qui le dérangeait, c’était qu’il y avait déjà un demi de mêlée très talentueux dans l’effectif et qui allait éclore »
Ces informations ne sont pas vraiment surprenantes, puisqu’il n’y a pas si longtemps c’était le président de l’UBB qui parlait des contacts avec Antoine Dupont, finalement refroidi par un Baptiste Serin qui commençait à s’affirmer en équipe première. « Ce qui le dérangeait (Dupont, NDLR), c’était qu’il y avait déjà un demi de mêlée très talentueux dans l’effectif et qui allait éclore. Ça l’a un peu refroidi, il a refusé l’UBB » avait déclaré en février dernier Laurent Marti, dans un entretien accordé à Ouest-France.