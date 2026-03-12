Antoine Dupont : «Il y a eu une discussion» pour son transfert à l’UBB

Axel Cornic

Après avoir fait ses classes au FC Auch puis au Castres Olympique, Antoine Dupont a décidé de rejoindre le Stade Toulousain en 2017 et devrait y rester sauf rebondissement, jusqu’en 2031. Mais la trajectoire de la star française aurait pu être différente, puisqu’il aurait très bien pu rejoindre l’Union Bordeaux-Bègles.

Depuis quelques années, enflammé le Top 14 avec l’UBB qui tente de briser l’hégémonie du Stade Toulousain. Antoine Dupont et ses coéquipiers ont pour le moment toujours réussi à garder le Bouclier de Brennus, même si les coéquipiers de Matthieu Jalibert ont raflé la Champions Cup la saison dernière. Mais l’histoire aurait pu être différente...

« Il y a eu une discussion entre Laurent Marti et Antoine Dupont » Car Dupont, qui porte les couleurs toulousaines depuis 2017, aurait très bien pu jouer pour l’équipe d’en face. Dans la biographie "Antoine Dupont, tout pour le rugby" qu’il vient de publier chez City, Thibaut Geffrotin confirme lui aussi que l’UBB est passé tout près du but. « Il y a eu une discussion entre Laurent Marti et Antoine Dupont. Il n'y avait pas 25 clubs sur lui. À ce moment‑là, il y avait Baptiste Serin, Yann Lesgourgues et Heini Adams à l’UBB. Son grand frère Clément le poussait à signer à Bordeaux » a expliqué le journaliste indépendant, dans le podcast 100% UBB de Ici.