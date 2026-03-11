XV de France : «Je vomis», la mésaventure de Louis Bielle-Biarrey en plein match

Si Antoine Dupont reste encore la star incontestée du rugby français, des nouveaux prodiges ont pointé leur nez ces dernières années. C’est le cas de Louis Bielle-Biarrey, le nouveau serial marqueur du XV de France et de l’UBB, devenu en seulement quelques saisons l’un des nouveaux chouchous du grand public.
Certains pays tueraient pour avoir cette chance. Après avoir traversé une période très délicate lors des années 2010, le rugby français est à nouveau au top, grâce notamment à un vivier de talent inépuisable. Car si tout le monde parle d’Antoine Dupont, le sélectionneur Fabien Galthié peut compter sur certains talents générationnels considéré comme les meilleurs au monde à leur poste.
Le Crunch de Bielle-Biarrey
Il y a notamment Louis Bielle-Biarrey, que rien ne semble pouvoir arrêter. Depuis son premier match en 2023, l’ailier de 22 ans a collectionné 26 sélections et surtout 25 essais, une efficacité incroyable. Ce samedi il pourrait faire encore mieux avec la dernière journée du 6 Nations 2026, même si l’Angleterre ne semble pas lui rappeler que des bons souvenirs. « J'ai disputé deux Crunches. À chaque fois, matches très serrés. Très engagés. Très disputés. Le premier, à Lyon, on le gagne d'un point je crois (2 en réalité, 33-31 le 16 mars 2024) » a expliqué l’international tricolore, à L’Equipe Magazine.
« Je vomis sur mon aile ! »
« Après la mi-temps, je rentre sur le terrain avec des petits soucis d'intestin liés au fait que je mange trop vite mêlé au stress et aux efforts répétés et je vomis sur mon aile ! » a poursuivi Louis Bielle-Biarrey, qui a souvent avoué avoir ce genre de problème avant ou pendant les matchs. « Le deuxième, on le perd d'un point à Twickenham après la sirène (26-25, le 8 février 2025), preuve qu'on n'a pas su garder notre concentration jusqu'à la fin de la rencontre. Les matches contre l'Angleterre se jouent à des petits détails qui font qu'à tout moment ça peut basculer ».