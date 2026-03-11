Antoine Dupont : Un proche réagit aux critiques, «tu ne peux pas dire ça...»

Si la performance collective du XV de France a été catastrophique face à l’Ecosse, il y a un joueur tout particulièrement qui se retrouve sous le feu des critiques. Il s’agit du capitane Antoine Dupont, qui nous a pourtant habitué à des prestations toujours plus incroyables depuis le début de sa carrière.
Il y a seulement quelques jours, on commençait à manquer de superlatifs pour décrire Antoine Dupont. Mais ce dernier, à l’image de tout le XV de France, a totalement sombré sur la pelouse de Murrayfield face à l’Ecosse (50-40). Certains diront même que le demi de mêlée a livré l’un des pires matchs de sa carrière...
« On est tellement habitué à des choses extraordinaires avec Antoine Dupont... »
Ce n’est absolument pas le cas de Sacha Valleau, qui connait très bien Antoine Dupont et qui avait récemment déclaré : « Je crois que depuis qu’on a 15 ans, je ne l’ai jamais vu faire un mauvais match ». Et il n’a pas changé de position ! « Je ne change pas d’avis, parce que pour moi il n’a pas fait un mauvais match. On est tellement habitué à des choses extraordinaires avec Antoine Dupont... je suis d’accord qu’il a eu du déchet et quand il en a on le souligne. Mais ce qu’il ne faut pas oublier, c’est que c’est un mec qui revient des croisés » a expliqué l’ancien international français à 7, dans le podcast Rugby Confidential.
« Tu ne peux pas dire qu’il n’a pas été bon du tout »
« Si on regarde sa performance globale il y a eu des erreurs, mais c’est lui qui fait l’arrachage sur Tuipulotu qui amene le premier essai français. Sur l’essai d’Attissogbé il te fais une passe de 35m sur la touche qui va libérer les espaces et il a marqué aussi » a poursuivi Sacha Valleau. « Tu ne peux pas dire qu’il n’a pas été bon du tout. J’entends qu’on puisse penser qu’il aurait dû être remplacé plus tôt, mais quand tu es sélectionneur et que tu as le meilleur joueur du monde c’est dur. Tu n’es pas à l’abri qu’il traverse le terrain et te batte quatre défenseurs ».