Mercato - Real Madrid : Transfert avorté pour Kylian Mbappé, il est sous le choc

Kylian Mbappé a tranché à plusieurs reprises depuis le début de sa carrière. Lorsqu'on l'attendait dans un club, il en a rejoint un et ce moment charnière ne fut pas un cas isolé. Aujourd'hui au Real Madrid, le meilleur buteur de l'histoire du PSG a particulièrement « surpris » un ancien international français concernant un choix de carrière.

Kylian Mbappé est une attraction de marché depuis son plus jeune âge. Lorsqu'il évoluait à l'AS Bondy, l'actuel capitaine de l'équipe de France s'en était allé faire des essais à Chelsea ou encore au Real Madrid avant que lui et sa famille décident de privilégier sa formation dans le football français après l'INF Clairefontaine du côté de l'AS Monaco. Ayant éclot sur Le Rocher, Mbappé a eu l'embarras du choix pour le premier transfert de sa carrière professionnelle.

«J'ai été surpris que Kylian Mbappé ne rejoigne pas Liverpool» En 2022 pour The Daily Telegraph, Kylian Mbappé dévoilait avoir échangé avec Liverpool à l'été 2017 avant de focaliser sa réflexion entre le Real Madrid et le PSG. « Nous avons discuté un peu, mais pas trop. Nous avons discuté un peu. J'ai parlé à Liverpool parce que c'est le club préféré de ma mère, ma mère adore Liverpool. Je ne sais pas pourquoi, il faudra lui demander ! ». Finalement, le Paris Saint-Germain raflait la mise avant que le Real Madrid n'en fasse de même sept ans plus tard. Pour Patrice Evra, le fait que Mbappé n'ait pas arboré la tunique de Liverpool a été une surprise. « Pourriez-vous imaginer Kylian Mbappé rejoindre la Premier League, et si oui, dans quelle équipe ? J'ai été surpris que Kylian Mbappé ne rejoigne pas Liverpool. Il aurait bien convenu au club. Mais son rêve était de jouer pour le Real Madrid, comme beaucoup de joueurs ».