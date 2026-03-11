Mercato - OM : «J'ai reçu quelques demandes...», il refuse tout pour Marseille !

L'Olympique de Marseille a vu passer quelques internationaux français à la Commanderie pendant des années. Ce fut le cas de ce joueur notamment qui a connu la Premier League ainsi que la Serie A avant de donner son aval à l'OM. Afin d'avoir la possibilité d'arborer la tunique marseillaise, il n'a pas longtemps hésité lorsqu'il s'agissait d'éconduire certaines approches exotiques.
La romance n'aura pas duré bien longtemps. Et pourtant, ce joueur a refusé plusieurs approches de clubs dans le seul et unique but de pouvoir s'engager l'Olympique de Marseille. Ce qui fut son troisième club français après deux autres expériences plus de dix ans plus tôt. Pendant ce laps de temps, il s'est bâti une belle réputation à l'étranger lui permettant d'être particulièrement convoité sur le marché des transferts et notamment par l'Olympique de Marseille à l'hiver 2017.
«Corinthians m'avait contacté, mais j'ai décidé de retourner en France et de jouer pour Marseille»
Aujourd'hui âgé de 44 ans et retraité depuis 2018 et un passage peu marquant à West Ham, Patrice Evra a raconté il y a quelques jours à Stake avoir refusé les avances de pensionnaires de l'élite du football brésilien afin de dire oui à l'OM. « Avez-vous déjà été sur le point de négocier un transfert vers un club brésilien à un moment donné de votre carrière ? Oui, j'ai reçu quelques demandes lorsque je jouais pour la Juventus. Je crois que Corinthians m'avait contacté, mais j'ai décidé de retourner en France et de jouer pour Marseille ».
«Je me souviens que le LA Galaxy souhaitait me recruter, mais cela ne m'a jamais traversé l'esprit»
L'ancien latéral gauche de l'AS Monaco et de l'OGC Nice notamment sans oublier son passage couronné de succès en Angleterre et une période de plus de deux ans à la Juventus, Patrice Evra a également affirmé ne pas avoir répondu favorablement aux sirènes de la Major League Soccer et du Los Angeles Galaxy pour l'Olympique de Marseille. « Avez-vous déjà envisagé de rejoindre la MLS plus tard dans votre carrière ? Si non, pourquoi ? Je me souviens que le LA Galaxy souhaitait me recruter, mais cela ne m'a jamais traversé l'esprit. Je suis retourné à Marseille, puis je suis parti à West Ham. Je préfère le football européen. J'aime voyager, mais pour moi, ce n'était pas le bon moment pour aller aux États-Unis. Je ne voulais pas jouer uniquement pour l'argent ou pour le plaisir, je voulais encore gagner des trophées. Je ne reproche pas aux joueurs qui partent aux États-Unis ou en Arabie saoudite. Si on m'avait proposé le même salaire aujourd'hui, à l'époque où je jouais, j'aurais peut-être changé d'avis ».