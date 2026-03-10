Mercato - OM : Un nouvel attaquant annoncé pour Habib Beye (et c’est une surprise)

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si l’avenir est encore flou à Marseille, avec notamment le départ attendu de son directeur du football Medhi Benatia, l’OM commencerait tout de même à explorer des pistes dans l’optique de se renforcer lors du prochain mercato estival. En ce sens, le nom d’un attaquant a été lié au club olympien, mais son profil a de quoi surprendre.

Démissionnaire, Medhi Benatia a finalement décidé de rester jusqu’à la fin de la saison, à la demande de Frank McCourt, mais très certainement pas au-delà. Jusqu’à preuve du contraire, son départ est attendu une fois l’exercice 2025-2026 terminé et l’OM devrait lui chercher un remplaçant. Difficile donc de l’imaginer plancher sur le prochain mercato estival du club, qui est pourtant annoncé sur plusieurs pistes ces derniers jours.

Mercato - OM : «Ils sont irremplaçables», les deux transferts qui ont coûté très cher... https://t.co/xWd0B0RsR7 — le10sport (@le10sport) March 10, 2026

L’OM intéressé par un attaquant de West Ham ? Selon Mozzart Sport, Marseille aurait fait une offre de 17M€ pour Vasilije Kostov (17 ans), refusée par l’Étoile Rouge de Belgrade. The Telegraph de son côté indiquait que l’OM ferait partie des formations intéressées par Samuel Amissah (19 ans) en fin de contrat avec Fulham et libre cet été. Le club olympien explorerait une autre piste en Premier League, cette fois-ci à West Ham. En effet, d’après les informations de TEAMtalk, l’OM s’intéresserait à la situation de Crysencio Summerville.