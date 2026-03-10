Mercato - OM : Un nouvel attaquant annoncé pour Habib Beye (et c’est une surprise)

Si l’avenir est encore flou à Marseille, avec notamment le départ attendu de son directeur du football Medhi Benatia, l’OM commencerait tout de même à explorer des pistes dans l’optique de se renforcer lors du prochain mercato estival. En ce sens, le nom d’un attaquant a été lié au club olympien, mais son profil a de quoi surprendre.
Démissionnaire, Medhi Benatia a finalement décidé de rester jusqu’à la fin de la saison, à la demande de Frank McCourt, mais très certainement pas au-delà. Jusqu’à preuve du contraire, son départ est attendu une fois l’exercice 2025-2026 terminé et l’OM devrait lui chercher un remplaçant. Difficile donc de l’imaginer plancher sur le prochain mercato estival du club, qui est pourtant annoncé sur plusieurs pistes ces derniers jours.
L’OM intéressé par un attaquant de West Ham ?
Selon Mozzart Sport, Marseille aurait fait une offre de 17M€ pour Vasilije Kostov (17 ans), refusée par l’Étoile Rouge de Belgrade. The Telegraph de son côté indiquait que l’OM ferait partie des formations intéressées par Samuel Amissah (19 ans) en fin de contrat avec Fulham et libre cet été. Le club olympien explorerait une autre piste en Premier League, cette fois-ci à West Ham. En effet, d’après les informations de TEAMtalk, l’OM s’intéresserait à la situation de Crysencio Summerville.
Une piste surprenante pour plusieurs raisons
Âgé de 24 ans, l’ailier gauche de West Ham est sous contrat jusqu’en juin 2029 et a inscrit 7 buts et délivré 4 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. Naples, l'Atalanta et Villarreal seraient également sur le coup, alors qu’en Angleterre, Tottenham, Aston Villa, Brentford, Everton et Bournemouth garderaient un œil sur lui. Une piste assez surprenante pour l’OM, Crysencio Summerville évoluant au même poste qu’Igor Paixao. D’autant plus que s'attacher les services du Néerlandais risque de s’avérer assez couteux. Recruté contre 29,3M€ par les Hammers à l’été 2024, il est aujourd’hui estimé à 30M€ par Transfertmarkt.