Mercato - PSG : Al-Khelaïfi négocie déjà pour le prochain buteur, un rendez-vous filtre dans la presse

Avec seulement quatre recrues, le PSG a été assez calme lors des deux dernières périodes de mercato, mais pourrait l’être bien plus l’été prochain. En ce sens, le club de la capitale est annoncé sur la piste d’un attaquant et Nasser Al-Khelaïfi aurait même déjà eu un rendez-vous avec son agent.

Formé au FC Lorient et transféré à Bournemouth l’année dernière, puis prêté aux Merlus jusqu’à la fin de l’exercice 2024-2025, Eli Junior Kroupi pourrait bientôt faire son retour en Ligue 1. L’attaquant âgé de 19 ans est une des sensations de la Premier League cette saison, lui qui a inscrit 8 buts avec les Cherries. Un joueur qui rêve de disputer la Coupe du monde avec l’équipe de France l’été prochain, avant un nouveau transfert ?

« Jouer une Coupe du Monde, ce serait incroyable ! »



Éli Junior Kroupi sait déjà ce qu’il veut accomplir cet été ! 👀🏆



Plongez dans le quotidien du jeune prodige avec @YassinNfaoui et @BastienAL, ce dimanche à 11h sur TF1 et TF1+. 📺 pic.twitter.com/SdqjYQMzHa — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 7, 2026

Kroupi dans le viseur du PSG, du Real Madrid et de Liverpool Comme indiqué par Téléfoot, le Real Madrid et Liverpool seraient intéressés par Eli Junior Kroupi, mais également le PSG. Des intérêts auxquels il a répondu dans un entretien diffusé dimanche dernier dans l’émission de TF1 : « C’est beau quand on parle de moi, qu’on parle de ces grands clubs. Après, le plus important pour moi, c’est ce que je fais sur le terrain. C’est le meilleur championnat du monde donc performer ici, pour moi, tu peux performer partout. Le plus important pour moi c’est de performer ici et après on verra ce qui peut se passer. »