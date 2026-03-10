«Je n’y croyais pas», un taulier de l’équipe de France a fait halluciner Zidane

Pierrick Levallet

Zinédine Zidane a mis un terme à sa carrière de joueur après la Coupe du monde 2006. L’ancien numéro 10 a d’ailleurs été éblouissant pendant la compétition avec l’équipe de France, notamment contre le Brésil en quart de finale. Après la partie, l’ex-joueur du Real Madrid a été étonné par l’un de ses coéquipiers chez les Bleus.

Zinédine Zidane a raccroché les crampons après la Coupe du monde 2006. Si naturellement, les fans de foot retiennent surtout son « coup de boule » sur Marco Materazzi en finale contre l’Italie, l’ancien numéro 10 a eu d’autres coups d’éclat. Le Ballon d’Or 1998 a brillé contre l’Espagne et surtout contre le Brésil en quart de finale. Après le succès contre l’équipe de Ronaldo et Ronaldinho, l’euphorie s’est emparée du vestiaire tricolore. Et l’un de ses coéquipiers l’a fait halluciner.

«Il l’apostrophait comme si c’était un copain du quartier» « Moi, monter sur une table et danser, il faut vraiment que ce soit exceptionnel. Dès qu’il y a deux personnes, je ne peux plus le faire... Alors devant quarante, il faut vraiment que ce soit l’euphorie. Quand on revoit les images qui sont sorties, on voit l’ambiance entre nous. C’est la magie. Franck Ribéry avec Jacques Chirac, c’est énorme ! Franck apostrophait le président comme si c’était un copain du quartier. On a rigolé. Je n’y croyais pas à côté ! » expliquait Zinédine Zidane à L’Equipe en 2022.