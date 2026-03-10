Mercato : Une star dérangée par Zinedine Zidane ? Sa signature est annulée

Après des débuts à l’AS Cannes et aux Girondins de Bordeaux, Zinedine Zidane a quitté la France pour aller jouer en Italie à la Juventus, puis en Espagne au Real Madrid. Pourtant, l’ancien numéro 10 aurait pu avoir une toute autre trajectoire, avec l’un des plus grands clubs d’Europe qui aurait envisagé de le recruter... avant de finalement lâcher l’affaire.
N’importe quel footballeur aimerait avoir la même carrière de Zinedine Zidane. Avant de devenir un entraineur à succès, le Français a surtout été l’un des joueurs les plus suivis au Monde, notamment après son épopée en Coupe de l’UEFA avec les Girondins de Bordeaux. Et s’il a finalement rejoint la Juventus, d’autres clubs auraient aimé rafler la mise.
Milan a préféré recruter Dugarry
La liste est longue, puisque les médias italiens ont plusieurs fois annoncé que l’AC Milan avait sérieusement pensé à lui avant de finalement miser sur Christophe Dugarry, son coéquipier à Bordeaux. Mais il y a également eu l’un des plus grands clubs de la planète football avec Manchester United, qui aurait offert à Zidane la chance d’évoluer dans une Premier League qui à l'époque était toutefois loin de son niveau actuel.
Manchester United lui a dit non... à cause de Cantona !
C’est en tout cas ce qu’ont révélé plusieurs médias britanniques, comme The Independent. Et cela a été confirmé par Martin Edwards, qui a toutefois expliqué que Sir Alex Ferguson avait finalement refusé de recruter Zinedine Zidane... pour ne pas gêner Eric Cantona ! « Zidane et Éric jouaient au même poste et Alex (Ferguson) craignait qu'en achetant Zidane, il allait déranger Éric » avait expliqué l’ancien président mancunien au micro de la BBC, en 2017. « Au fond, c'est un regret car Éric a pris sa retraite la saison suivante et Zidane était beaucoup plus jeune et aurait pu percer ici... ».