Le salaire qui a choqué l’entraîneur du PSG : «Ils l’ont triplé» 

Aujourd’hui, les joueurs du PSG font partie des joueurs les mieux payés du championnat de France et de la planète football. Le fait est qu’il y a quelques années, ce n’est pas forcément le cas. Les gains d’un Parisien avaient d’ailleurs choqué l’entraîneur alors en poste au PSG. Résultat : son salaire avait été triplé.

Une vieille connaissance va faire son retour sur un banc de touche en Ligue 1. En effet, du côté du FC Nantes, Waldemar Kita a décidé de changer d’entraîneur pour cette fin de saison. Ahmed Kantari est débarqué et c’est Vahid Halilhodzic qui débarque chez les Canaris. Déjà passé par le banc du FC Nantes par le passé, il a également entraîné le PSG entre 2003 et 2005. C’est là-bas que Jérôme Alonzo a connu Halilhodzic et forcément, il est bien placé pour parler de ce dernier.

« C’est un coach qui a changé deux fois ma vie » « Ça a été un grand coach, très dur sur la durée. Ça demande tellement de choses. C’est pour ça qu’il ne s’est pas installé dans la longueur, c’est telle dur. Mais en revanche, sur une courte durée, je ne sais pas si la bonne idée, mais ce n’est pas la moins bonne. (…) Tout le monde ne peut pas réussir avec Vahid. Le profil c’est l’exigence poussée à son paroxysme, vraiment à l’extrême. C’est un coach qui a changé deux fois ma vie. Une fois pour le meilleur et une fois pour le pire », a raconté dans un premier temps l’ancien gardien du PSG sur le plateau de L'Equipe de Greg.