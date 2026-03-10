PSG : Réunion au sommet pour boucler une «prolongation XXL» ?

Passé dans une nouvelle dimension avec l’arrivée de QSI, le PSG a franchi un nouveau pallier après son sacre en Ligue des champions. La marque du club de la capitale est désormais reconnue dans le monde entier. Les Rouge-et-Bleu sont d’ailleurs en pleines négociations pour sceller une prolongation assez colossale.
Avec l’arrivée de QSI en 2011, le PSG est passé dans une nouvelle dimension. Le Qatar a aidé le club de la capitale à développer sa marque dans le monde entier. Et les Rouge-et-Bleu ont franchi un nouveau pallier après son sacre en Ligue des champions la saison dernière. Les vêtements estampillés PSG ont par exemple arpenté les rues aux Etats-Unis pendant la Coupe du monde des clubs l'été dernier. La formation parisienne serait d’ailleurs en pleines négociations pour sceller son avenir avec son équipementier historique.
Le PSG va prolonger... avec Nike ?
D’après les informations de La Source Parisienne, le PSG préparerait un assez gros coup avec Nike. Les champions d’Europe 2025, déjà engagés avec la marque à la virgule jusqu’en 2032, souhaiteraient prolonger leur contrat. Elliott Hill, PDG de Nike, aurait même tenu un échange en personne avec Nasser Al-Khelaïfi à Monaco le 17 février dernier lors du match aller des barrages de la Ligue des champions. Les deux hommes auraient discuté jusqu’à tard dans la nuit d’une « prolongation XXL ».
Nike, équipementier historique du PSG
La collaboration entre Nike et le PSG est l’une des plus réussies dans le monde du football. Le club de la capitale est équipé par la marque à la virgule depuis 1989. Avant Nike, la formation parisienne était sponsorisée par Le Coq Sportif entre 1981 et 1986 puis Adidas entre 1986 et 1989. Depuis, les pensionnaires de la Ligue 1 ont rejoint Nike et n’ont plus changé d’équipementier depuis. Et visiblement, l’idylle entre le PSG et le Swoosh est partie pour durer encore quelques temps.