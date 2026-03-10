Mercato - PSG : Sans argent, le rendez-vous avec un champion du monde se passe mal

Aujourd’hui, l'argent n'est clairement plus un problème pour le PSG. Depuis le rachat par le Qatar en 2011, le club de la capitale a pu dépenser des sommes pour recruter certaines des plus grandes stars de la planète football. Le fait est qu’il y a quelques années, le PSG n’avait pas forcément les mêmes moyens. De quoi faire échouer le transfert d’un champion du monde.
En 1998, l’équipe de France remportait sa première Coupe du monde de football. Un titre qui a forcément changé la carrière des joueurs tricolores. De quoi ouvrir certaines portes par la suite et le PSG voulait visiblement en profiter. En effet, le club de la capitale s’était notamment intéressé à un certain Robert Pirès, qui a finalement rejoint l’OM. Mais voilà qu’un autre champion du monde était à l'époque dans les petits papiers du PSG : Stéphane Guivarc’h.
« Biétry me dit qu’il n’a pas d'argent pour payer »
Le fait est que Stéphane Guivarc’h n’a finalement pas rejoint le PSG. La faute à un problème d’argent ? C’est la version qui aurait été livrée par le président parisien de l’époque. En effet, en 2018, le champion du monde avait raconté dans un entretien au Figaro : « Avant Newcastle, je rencontre Charles Biétry (alors président du PSG) dans un hôtel parisien. Mon année de contrat qui me restait à Auxerre coûtait 35 millions de francs. Biétry me dit qu’il n’a pas d'argent pour payer. Je lui demande "qu’est-ce que je viens faire là alors ?" Derrière, il prend quand même Okocha à 100 millions. Et il n’avait pas d'argent pour mettre 35 millions ? ».
« Il est revenu à la charge »
Finalement, à défaut de signer au PSG, Stéphane Guivarc’h avait signé à Newcastle. Mais voilà que quelques mois plus tard, le club de la capitale avait retenté sa chance. « En voyant que ça se passait moyennement à Newcastle, il est revenu à la charge. Mais il voulait un prêt, il ne voulait toujours pas payer. Et ça ne s'est jamais fait », confiait le principal intéressé.