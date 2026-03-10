Le successeur d'Ousmane Dembélé au PSG est connu (et il a déjà signé)

Ballon d'Or, Ousmane Dembélé peine à retrouver le niveau qui lui a permis de remporter la plus importante distinction personnelle. A telle point que Luis Enrique a essayé plusieurs options au poste de numéro 9 pour compenser l'absence de l'ancien Rennais. Et le PSG pourrait bien avoir mis la main sur son remplaçant.
La saison dernière, alors que le PSG n'a pas recruté de joueurs pour remplacer numériquement Kylian Mbappé, Luis Enrique a tenté un coup de génie en alignant Ousmane Dembélé dans un rôle de faux numéro 9. Une stratégie payante puisque l'international français a réalisé la saison de sa vie, remportant même le Ballon d'Or. Cependant, cette saison est beaucoup plus compliquée pour Ousmane Dembélé qui a enchaîné les pépins musculaires. D'ailleurs, Luis Enrique a utilisé plusieurs joueurs à ce poste, y compris Bradley Barcola qui donne satisfaction ces dernières semaines. Et l'ancien joueur de l'OL s'imagine d'ailleurs un avenir à la Dembélé.
Barcola s'imagine numéro 9...
« J’ai joué à ce poste quand j’étais plus jeune, c’était mon poste de base. Ce que je peux apporter, ce sont les appels en profondeur. C’est une chose que je maîtrise bien. Aujourd’hui, je préfère jouer sur le côté, mais c’est un point que je peux ajouter », lance-t-il en conférence de presse avant d'évoquer la possibilité d'un destin à la Ousmane Dembélé.
... Dembélé lui donne de précieux conseils
« Je ne sais pas trop. J’ai déjà joué à ce poste. Après, jouer dans l’axe c’est compliqué, on ne touche pas énormément de ballons et il faut être prêt à tout moment. Je préfère être sur le côté et toucher plus de ballons, avec des un contre un. Je ne sais pas comment sera l’avenir », ajoute Bradley Barcola qui confirme également qu'Ousmane Dembélé est d'une aide précieuse en lui prodiguant de nombreux conseils : « Sur les matchs où j’ai joué devant, il m’a donné beaucoup de conseils, sur les décrochages, les appels. En plus, il peut m’envoyer en profondeur, donc c’est un très bon soutien ».