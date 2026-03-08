Ousmane Dembélé rejoint par un autre attaquant, et c’est très surprenant !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis le début de sa carrière, Ousmane Dembélé n'était pas reconnu pour son efficacité. Mais avec le PSG, le joueur de 28 ans a réussi des prouesses jamais réalisées auparavant, ce qui l'a fait entrer dans une nouvelle dimension. La saison dernière, il a brillé avec le PSG et notamment en Ligue 1 où il est devenu le meilleur buteur. Il est suivi de très près dans ses performances par un autre attaquant inattendu...

Leader du PSG, Ousmane Dembélé a réussi à passer un cap la saison dernière. L'attaquant a pris les rênes et a été l'un des principaux artisans de la victoire finale en Ligue des champions. En trouvant régulièrement le chemin des filets, il a même réussi à décrocher le Ballon d'Or 2025 pour l'ensemble de son œuvre. A l'échelle du football français, il est l'un plus efficaces derrière Kylian Mbappé. Il n'est pas seul.

Ousmane Dembélé à égalité avec un autre buteur Comme le rapporte le compte Stats Foot sur X, Ousmane Dembélé a inscrit 21 buts en Ligue 1 depuis janvier 2025. A l'échelle du football français dans les cinq grands championnats, il s'agit du deuxième total derrière les 44 réalisations de Kylian Mbappé sur la même période. Mais il y a un troisième attaquant qui fait parler de lui puisqu'Estéban Lepaul, qui a ouvert le score ce dimanche face à l'OGC Nice, en est également à 21. Un total exceptionnel qui prouve qu'il fait partie des meilleurs attaquants français.