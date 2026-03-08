Ousmane Dembélé rejoint par un autre attaquant, et c’est très surprenant !

Depuis le début de sa carrière, Ousmane Dembélé n'était pas reconnu pour son efficacité. Mais avec le PSG, le joueur de 28 ans a réussi des prouesses jamais réalisées auparavant, ce qui l'a fait entrer dans une nouvelle dimension. La saison dernière, il a brillé avec le PSG et notamment en Ligue 1 où il est devenu le meilleur buteur. Il est suivi de très près dans ses performances par un autre attaquant inattendu...
Leader du PSG, Ousmane Dembélé a réussi à passer un cap la saison dernière. L'attaquant a pris les rênes et a été l'un des principaux artisans de la victoire finale en Ligue des champions. En trouvant régulièrement le chemin des filets, il a même réussi à décrocher le Ballon d'Or 2025 pour l'ensemble de son œuvre. A l'échelle du football français, il est l'un plus efficaces derrière Kylian Mbappé. Il n'est pas seul.
Ousmane Dembélé à égalité avec un autre buteur
Comme le rapporte le compte Stats Foot sur X, Ousmane Dembélé a inscrit 21 buts en Ligue 1 depuis janvier 2025. A l'échelle du football français dans les cinq grands championnats, il s'agit du deuxième total derrière les 44 réalisations de Kylian Mbappé sur la même période. Mais il y a un troisième attaquant qui fait parler de lui puisqu'Estéban Lepaul, qui a ouvert le score ce dimanche face à l'OGC Nice, en est également à 21. Un total exceptionnel qui prouve qu'il fait partie des meilleurs attaquants français.
Estéban Lepaul marque les esprits
Formé à l'OL, Estéban Lepaul a gravi les échelons ces dernières années, commençant en National 2 avant de jouer en Ligue 1 avec Angers. C'est dans cette équipe qu'il a commencé à faire parler de lui et l'été dernier, il a fini par rejoindre le Stade Rennais. Avec 13 buts depuis le début de la saison en championnat avec son nouveau club, il pointe actuellement à la 3ème place du classement des meilleurs buteurs, à deux unités de Mason Greenwood.