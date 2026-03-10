Naufrage du XV de France : La faute est rejetée sur Antoine Dupont, «je ne l'ai jamais vu comme ça»

Axel Cornic

Après trois victoires bonifiées en autant de matchs, tout le monde voyait le XV de France se diriger tranquillement vers le onzième Grand Chelem de son histoire. Mais finalement Antoine Dupont et ses coéquipiers ont totalement sombré sur la pelouse de Murrayfield, encaissant face à l’Ecosse le plus grand total de points depuis 2019 et l’arrivée de Fabien Galthié comme sélectionneur (50-40).

On n’arrive toujours à trouver la raison. Intouchable depuis le début du 6 Nations 2026, avec le plein de points pris face à l’Irlande, le Pays de Galles et l’Italie, le XV de France s’est pris les pieds dans le tapis en Ecosse. Et ce n’est pas une petite défaite, puisque les hommes de Fabien Galthié ont tout simplement l’une des plus larges défaites de ces dernières années, avec à un moment du match un cinglant 40 à 0 qui a surpris tout le monde.

« Les mecs ont fait un mauvais match, c’est inexplicable » Au micro de RMC, Vincent Moscato a pointé du doigts les cadres de ce XV de France et évidemment Antoine Dupont, auteur peut-être de l’un des pires matchs de sa carrière. « Les responsables sont les leaders et ils sont passés à côté. Les mecs ont fait un mauvais match, c’est inexplicable. Dupont a soixante sélections, c’était le meilleur du monde, c’était Terminator et il n’a pas été bon du tout, je ne l’ai jamais vu comme ça » a expliqué l’ancien talonneur.