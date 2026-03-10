Mercato - PSG : Il a quitté Kylian Mbappé pour signer à Paris !

Amadou Diawara

Actuel pensionnaire du Paris FC, cet attaquant de 27 ans a eu l'opportunité de jouer avec Kylian Mbappé dans sa jeunesse. S'il s'est régalé aux côtés du capitaine de l'équipe de France, ce joueur l'a finalement quitté, et ce, pour s'engager en faveur d'un autre club francilien : le PSG.

Kylian Mbappé a fait ses premiers pas de footballeurs à Bondy. Passé par Clairefontaine, le capitaine de l'équipe de France a rejoint le centre de formation de l'AS Monaco lors de l'été 2013, avant de signer au PSG quatre années plus tard. Et après sept saisons de bons et loyaux services à Paris, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid.

«C'est à partir de 12 ans qu'on s'est quittés» A l'instar de Kylian Mbappé, Jonathan Ikoné a fait ses débuts à l'AS Bondy. Né en 1998 comme la star du Real Madrid, l'actuel pensionnaire du Paris FC a eu l'occasion de jouer avec lui dans la région parisienne. Présent en conférence de presse après sa première convocation en équipe de France, Jonathan Ikoné s'est prononcé sur sa cohabitation avec Kylian Mbappé à Bondy. « Kylian Mbappé ? On jouait dans la même équipe. On prenait du plaisir. On est vraiment heureux de ce qui nous arrive. On jouait ensemble en club. Mais dans la cour de récré, les professeurs ne voulaient pas qu'on soit ensemble dans la même équipe », a confié l'international français, avant d'évoquer son transfert au PSG.