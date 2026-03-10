Mercato - PSG : Le prochain transfert est annoncé, «c’est un peu décevant»

Pierrick Levallet

Peu actif sur le mercato ces derniers mois, le PSG devrait vivre un été 2026 plus mouvementé. Le club de la capitale entendrait recruter, mais pourrait également perdre certains joueurs. Pierre Ménès a notamment indiqué qu’un joueur pourrait faire ses valises à l’issue de la saison si jamais sa situation ne s’arrange pas rapidement.

Entre l’été dernier et cet hiver, le PSG n’a pas été très actif sur le mercato. Le club de la capitale s’est contenté de quatre arrivées et des départs de ses indésirables. La prochaine fenêtre estivale des transferts devrait toutefois être plus mouvementée chez les Rouge-et-Bleu. La direction parisienne souhaiterait recruter. Mais certains joueurs pourraient également être amenés à faire leurs valises à l’issue de la saison.

«Si ça continue comme ça, il quittera le club» Pierre Ménès estime d’ailleurs qu’Ibrahim Mbaye pourrait se laisser tenter par l’idée d’un départ si jamais sa situation ne s’arrange pas au PSG. « Dieu sait que Luis Enrique tâtonne en attaque. Mais Mbaye n’a effectivement pas l’air d’être invité. Et si ça continue comme ça, il quittera le club pour une autre destination la saison prochaine. Le problème de Mbaye, c’est que comme Barcola et Kvaratskhelia, il est bien plus à l’aise à gauche qu’à droite. Et le problème du PSG depuis le début de la saison c’est de trouver un mec performant à droite. Ça peut être Désiré Doué, mais il est extrêmement irrégulier cette saison » a d’abord expliqué l’ancien chroniqueur de Canal + sur sa chaîne YouTube.