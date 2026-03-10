Mercato - OM : «Ils sont irremplaçables», les deux transferts qui ont coûté très cher...

Pierrick Levallet

L’OM traverse une passe délicate depuis quelques semaines maintenant. Plongé en pleine crise, le club phocéen cherche à sortir la tête de l’eau. Mais une telle situation ne serait sans doute jamais arrivée si la direction marseillaise ne s’était pas séparée de deux joueurs en particulier à en croire Pierre Ménès.

Depuis quelques semaines maintenant, l’OM est dans une situation délicate. Le club phocéen a été plongé dans une crise importante après son élimination en Ligue des champions, et n’a toujours pas sorti la tête de l’eau depuis. Habib Beye cherche des solutions pour enfin apporter de la stabilité sur la Canebière. Pierre Ménès estime toutefois qu’une telle situation ne serait sans doute jamais arrivée si l’OM ne s’était pas séparé de deux joueurs en particulier.

Mercato - OM : Un Ballon d’Or annonce la couleur aux Marseillais, «s’ils m’appellent…» https://t.co/kQQKOhpof4 — le10sport (@le10sport) March 10, 2026

«Ce sont des erreurs que tu payes quasiment toute une saison» « La saison de l’OM gâchée par les départs de Rabiot et Rongier ? Bien sûr que oui. Je me souviens, j’étais effaré au moment de l’affaire Rabiot-Rowe après la défaite inaugurale à Rennes. J’étais effaré des commentaires des mecs. Et tout le monde s’est servi de la personnalité sulfureuse de la mère d’Adrien pour dédouaner l’OM. L’OM s’est dit ‘on va le vendre, on va prendre un bon chèque’. Mais il est irremplaçable, Rongier aussi. Quand tu vois les problèmes d’Hojbjerg... Ce sont des erreurs que tu payes quasiment toute une saison » a confié l’ancien chroniqueur de Canal + sur sa chaîne YouTube.