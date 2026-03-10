«Ils avaient trop fait les malins...» : Un règlement de comptes annoncé au PSG ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le PSG a raté l’occasion de signer une saison encore plus grande sur le papier avec la nouvelle formule de la Coupe du monde des clubs. Outre l’échec, c’est la manière qui a fait parler ainsi que le déroulement de la rencontre entre les acteurs. A quelques heures des retrouvailles, la guerre a été déclarée en coulisses. Explications.

Le Paris Saint-Germain était sur un nuage en 2025. Le Trophée des champions, la Ligue 1, la Coupe de France, la Ligue des champions, la Supercoupe d’Europe et la Coupe intercontinentale. Une année historique pour le club qui fêtait son 55ème anniversaire. Une toute petite ombre au tableau était à signaler avec la défaite en finale de Coupe du monde des clubs face à Chelsea (0-3) après avoir éliminé l’Inter Miami de Lionel Messi en 1/8ème de finale (4-0), le Bayern Munich d’Harry Kane en 1/4 de finale (2-0) et surtout le Real Madrid de Kylian Mbappé en demi-finale (0-4).

🚨 "𝗣𝗘𝗡𝗗𝗔𝗡𝗧 𝗟𝗔 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗘, 𝗜𝗟𝗦 𝗔𝗩𝗔𝗜𝗘𝗡𝗧 𝗧𝗥𝗢𝗣 𝗙𝗔𝗜𝗧 𝗟𝗘𝗦 𝗠𝗔𝗟𝗜𝗡𝗦 !" 😡



Les joueurs du PSG n'ont pas oublié la finale de la Coupe du Monde des clubs perdue (3-0) face à Chelsea.



L'agent d'un joueur parisien déclare même : "Les joueurs s'en… pic.twitter.com/iqwm7uoho9 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) March 10, 2026

Le PSG et Chelsea se retrouvent après un dernier duel mouvementé Au cours de la finale en question face aux Blues, les esprits se sont échauffés avec une strangulation de Luis Enrique au coup de sifflet final sur Joao Pedro, démontrant toute la nervosité et la tension qui entourait cette rencontre. Pour rappel, Joao Neves, de nature pourtant calme avait lui aussi craqué en plein match en tirant la touffe de cheveux de Marc Cucurella notamment. Et alors que le tirage au sort de la Ligue des champions propose deux 1/8èmes de finale entre le PSG et Chelsea, ces retrouvailles s’annoncent explosives.