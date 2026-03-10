«Ils avaient trop fait les malins...» : Un règlement de comptes annoncé au PSG ?

Le PSG a raté l’occasion de signer une saison encore plus grande sur le papier avec la nouvelle formule de la Coupe du monde des clubs. Outre l’échec, c’est la manière qui a fait parler ainsi que le déroulement de la rencontre entre les acteurs. A quelques heures des retrouvailles, la guerre a été déclarée en coulisses. Explications.
Le Paris Saint-Germain était sur un nuage en 2025. Le Trophée des champions, la Ligue 1, la Coupe de France, la Ligue des champions, la Supercoupe d’Europe et la Coupe intercontinentale. Une année historique pour le club qui fêtait son 55ème anniversaire. Une toute petite ombre au tableau était à signaler avec la défaite en finale de Coupe du monde des clubs face à Chelsea (0-3) après avoir éliminé l’Inter Miami de Lionel Messi en 1/8ème de finale (4-0), le Bayern Munich d’Harry Kane en 1/4 de finale (2-0) et surtout le Real Madrid de Kylian Mbappé en demi-finale (0-4).
Le PSG et Chelsea se retrouvent après un dernier duel mouvementé
Au cours de la finale en question face aux Blues, les esprits se sont échauffés avec une strangulation de Luis Enrique au coup de sifflet final sur Joao Pedro, démontrant toute la nervosité et la tension qui entourait cette rencontre. Pour rappel, Joao Neves, de nature pourtant calme avait lui aussi craqué en plein match en tirant la touffe de cheveux de Marc Cucurella notamment. Et alors que le tirage au sort de la Ligue des champions propose deux 1/8èmes de finale entre le PSG et Chelsea, ces retrouvailles s’annoncent explosives.
«Les joueurs s’en souviennent très bien. Pendant la finale, (les joueurs de Chelsea) ils avaient trop fait les malins»
L’agent d’un joueur du PSG s’est confié à L’Equipe. Ses propos ont été publiés dans l’édition du jour, à un peu plus de 24 heures de la visite de Chelsea au Parc des princes où les hommes de Liam Rosenior seront attendus de pied ferme après cette finale de Coupe du monde des clubs qui avait dérapé. « Les joueurs s’en souviennent très bien. Pendant la finale, (les joueurs de Chelsea) ils avaient trop fait les malins ».