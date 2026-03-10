Mercato - PSG : Il révèle un mensonge sur Lionel Messi, son transfert est annulé à la dernière minute !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2023, Lionel Messi a quitté le PSG de Nasser Al-Khelaïfi. En effet, la star argentine a signé librement et gratuitement à l'Inter Miami. Pourtant, la Pulga aurait pu rejoindre un autre club, et continuer son aventure en Europe. Toutefois, l'affaire aurait capoté au dernier moment à cause d'un dirigeant.

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec le FC Barcelone, Lionel Messi n'a jamais réussi à trouver un accord avec Joan Laporta pour rempiler. Contraint de se trouver un nouveau club, le vétéran argentin de 38 ans s'est envolé vers Paris, et ce, pour s'engager librement et gratuitement en faveur du PSG. Ayant paraphé un bail de deux saisons, Leo Messi a pris le large le 1er juillet 2023. Et s'il avait la possibilité de retrouver le FC Barcelone, son rapatriement au Camp Nou a finalement capoté à cause de Joan Laporta. Du moins, c'est ce qu'affirme Xavi, interrogé par La Vanguardia.

«C’est le président qui s’est retiré» « Le président ment sur ce qui s’est passé avec Messi. Leo a signé. En janvier 2023, après sa victoire en Coupe du monde, je lui ai parlé et il m’a dit qu’il était impatient de revenir. Nous avons parlé jusqu’en mars et je lui ai dit : "dès que tu m’auras donné ton accord, j’en parlerai au président, car cela fonctionne parfaitement au niveau footballistique" », a avoué Xavi, ancien joueur et entraineur du FC Barcelone, avant de s'en prendre à Joan Laporta.