Transfert de Kylian Mbappé : Un «gros risque» annoncé sur RMC !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid il y près d'un an et demi. D'après Michel Platini, le numéro 10 merengue a pris un « gros risque » sur le mercato. Ce qui a eu des répercussions sur sa carrière.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a rejoint le club de ses rêves. En fin de contrat le 30 juin 2024, l'international français a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Arrivé à la Maison-Blanche il y a près d'un an et demi, Kylian Mbappé n'est plus du tout le même joueur, comme l'a souligné Michel Platini, interrogé dans l'émission l'After Foot ce lundi.

«Aujourd’hui il est complètement dans la finition» « Kylian Mbappé a pris un gros risque d’aller au Real Madrid. Il est attendu, mais il joue très bien… (il se reprend) Il joue très bien, enfin il marque beaucoup de buts. Aujourd’hui, je pense que Kylian est beaucoup plus finisseur que joueur comme il avait pu l’être à Monaco ou au début au Paris Saint-Germain. Il est devant, il est avant-centre et on lui demande de finir les actions. Je pense qu’il était un peu plus joueur à l’époque, il avait une dimension un peu plus importante qu’aujourd’hui. Aujourd’hui il est complètement dans la finition et je pense qu’il pourrait… Peut-être aussi qu’on lui demande de jouer de cette façon-là comme un finisseur. Sinon, j’ai beaucoup d’admiration pour Kylian Mbappé et la façon dont il marque des buts au Real Madrid », a déclaré Michel Platini, avant d'en rajouter une couche.