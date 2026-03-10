PSG : Une balle perdue pour Kylian Mbappé (et ce n'est pas le seul)

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé est un attaquant hors pair, doté d'un sens du but hors du commun lui permettant d'être le buteur le plus prolifique du PSG (256 unités) et le Soulier d'or européen de la saison dernière avec le Real Madrid et ses 31 réalisations en Liga. Cependant, une facette de son jeu n'est pas bénéfique pour le collectif, ce qu'a souligné un ancien coéquipier du PSG qui a également critiqué deux autres ex-joueurs du Paris Saint-Germain avec Mbappé.

« Je peux choquer en disant ça, mais la course qu'a faite l'ailier du PSG Khvicha Kvaratskhelia en finale de la Ligue des champions (sur l'Intériste Denzel Dumfries) à la 90e minute, je m'en fous. Kylian, ce n'est pas son jeu. Il fait des choses que les autres sont incapables de faire ». En septembre dernier, Wilfrid Mbappé profitait d'une interview accordée à L'Equipe Magazine dans le but de faire savoir qu'il se moquait des critiques envers le manque de courses défensives de son fils Kylian mises en avant dans l'équipe du PSG qu'il avait quitté quelques mois plus tôt et sacrée championne d'Europe. Pourtant, au Paris Saint-Germain, tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde que le patriarche de la famille Mbappé.

🗣️ 𝗩𝗜𝗧𝗜𝗡𝗛𝗔 🇵🇹 : « 𝗩𝗢𝗨𝗦 𝗡𝗘 𝗣𝗢𝗨𝗩𝗘𝗭 𝗣𝗔𝗦 𝗩𝗢𝗨𝗦 𝗣𝗘𝗥𝗠𝗘𝗧𝗧𝗥𝗘 𝗗'𝗔𝗩𝗢𝗜𝗥 𝗧𝗥𝗢𝗜𝗦 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗨𝗥𝗦 𝗤𝗨𝗜 𝗡𝗘 𝗖𝗢𝗨𝗥𝗘𝗡𝗧 𝗣𝗔𝗦 » !



Le Portugais a confié que 𝗹𝗲 𝘁𝗿𝗶𝗼 𝗠𝗯𝗮𝗽𝗽𝗲́-𝗡𝗲𝘆𝗺𝗮𝗿-𝗠𝗲𝘀𝘀𝗶 𝗻'𝗲́𝘁𝗮𝗶𝘁 𝗽𝗮𝘀…

«Vous ne pouvez pas vous permettre d’avoir un, deux ou trois joueurs qui ne courent pas» A commencer par Vitinha. Le milieu de terrain portugais de 26 ans recruté au FC Porto à l'été 2022 a partagé le terrain l'espace d'une saison avec le trio offensif composé de Lionel Messi, de Neymar et de Kylian Mbappé au PSG. Selon lui, c'est un problème pour le bon fonctionnement du rouleau compresseur collectif mis en place par Luis Enrique depuis le départ de Mbappé en 2024. « Mbappé, Neymar et Messi font partie des meilleurs joueurs de l’histoire du football. Vous ne pouvez pas vous permettre d’avoir un, deux ou trois joueurs qui ne courent pas ».