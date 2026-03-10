PSG : Une balle perdue pour Kylian Mbappé (et ce n'est pas le seul)

Kylian Mbappé est un attaquant hors pair, doté d'un sens du but hors du commun lui permettant d'être le buteur le plus prolifique du PSG (256 unités) et le Soulier d'or européen de la saison dernière avec le Real Madrid et ses 31 réalisations en Liga. Cependant, une facette de son jeu n'est pas bénéfique pour le collectif, ce qu'a souligné un ancien coéquipier du PSG qui a également critiqué deux autres ex-joueurs du Paris Saint-Germain avec Mbappé.
« Je peux choquer en disant ça, mais la course qu'a faite l'ailier du PSG Khvicha Kvaratskhelia en finale de la Ligue des champions (sur l'Intériste Denzel Dumfries) à la 90e minute, je m'en fous. Kylian, ce n'est pas son jeu. Il fait des choses que les autres sont incapables de faire ». En septembre dernier, Wilfrid Mbappé profitait d'une interview accordée à L'Equipe Magazine dans le but de faire savoir qu'il se moquait des critiques envers le manque de courses défensives de son fils Kylian mises en avant dans l'équipe du PSG qu'il avait quitté quelques mois plus tôt et sacrée championne d'Europe. Pourtant, au Paris Saint-Germain, tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde que le patriarche de la famille Mbappé.
«Vous ne pouvez pas vous permettre d’avoir un, deux ou trois joueurs qui ne courent pas»
A commencer par Vitinha. Le milieu de terrain portugais de 26 ans recruté au FC Porto à l'été 2022 a partagé le terrain l'espace d'une saison avec le trio offensif composé de Lionel Messi, de Neymar et de Kylian Mbappé au PSG. Selon lui, c'est un problème pour le bon fonctionnement du rouleau compresseur collectif mis en place par Luis Enrique depuis le départ de Mbappé en 2024. « Mbappé, Neymar et Messi font partie des meilleurs joueurs de l’histoire du football. Vous ne pouvez pas vous permettre d’avoir un, deux ou trois joueurs qui ne courent pas ».
«C’est ce qui fait la différence avec le PSG actuel»
Pendant son échange avec les journalistes de Canal 11 dans le cadre d'un documentaire le concernant dans son quotidien à Paris et au Campus PSG, Vitinha a fait un parallèle entre le PSG d'avant et l'actuel qu'il préfère collectivement parlant. « Ils font partie des meilleurs de l’histoire, mais ce n’est pas toujours ce qu’il y a de mieux pour l’équipe. C’est ce qui fait la différence avec le PSG actuel. Les attaquants marquent les latéraux comme des fous. Vous voyez un (Ousmane) Dembélé, un Gonçalo (Ramos), qui pressent à l’entrée de la surface et sont les premiers à presser dans le camp adverse ». a conclu Vitinha dans des propos rapportés par Foot Mercato. Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi apprécieront.