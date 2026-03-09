Le PSG au bord de la catastrophe : «On n’y croit plus !»

Axel Cornic

Après une saison incroyable, le Paris Saint-Germain semble méconnaissable, avec de résultats assez décevants en Ligue 1. Pour ne rien arranger dans seulement quelques jours la Ligue des Champions sera de retour avec le huitième de finale aller contre Chelsea... et l’optimisme n’est pas vraiment au rendez-vous autour du club parisien.

Il y a quelques mois encore, le PSG faisait l’unanimité. Pour la première fois depuis le début du projet QSI en 2011, tout semblait s’emboiter et Luis Enrique avait réussi l’exploit de construire un collectif fort et surtout uni, qui faisait peur à n’importe quelle équipe. Mais tout a changé depuis, puisque Paris n’est plus intouchable et certains craignent même une fin de saison très délicate.

« Je pensais qu’il y aurait un rebond en janvier, mais là... » C’est le cas de Vincent Moscato, qui a fait une sortie très pessimiste au sujet du PSG. « Ça fait un moment qu’on n’y croit plus ! Les équipes peuvent déconner, mais là tu es au mois de mars. Je pensais qu’il y aurait un rebond en janvier, mais là... C’est Chelsea qui arrive et tu prends 3-1 contre Monaco, évidemment que tu n’es pas confiant. Il reste trois mois de saisons, c’est comme ça » a expliqué l’ancien rugbyman, sur RMC.