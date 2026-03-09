Ligue des champions : La statistique qui inquiète (beaucoup) au PSG !

Pierrick Levallet

La saison dernière, le PSG marchait sur l’eau. Le club de la capitale était un véritable rouleau compresseur, ce qui l’a conduit à un sacre historique en Ligue des champions. Sur cet exercice 2025-2026 en revanche, les hommes de Luis Enrique peinent à convaincre. Et une statistique inquiète à l’approche du choc aller contre Chelsea.

L’exercice 2024-2025 relevait presque de l’exception pour le PSG. Le club de la capitale était sur son petit nuage. Les Rouge-et-Bleu dominaient leurs adversaires, et c’est en partie ce qui les a conduit à un sacre historique en Ligue des champions. Cette saison est totalement différentes pour les hommes de Luis Enrique, qui affichent un visage nettement moins convaincant. Les champions d’Europe 2025 sont plus friables défensivement. Et une statistique inquiète à l’approche du choc aller face à Chelsea en Ligue des champions.

La défense du PSG inquiète en Ligue des champions Dans la prestigieuse compétition européenne cette saison, le PSG a encaissé au moins deux buts lors de 6 de ses 10 matchs disputés jusqu’à présent. Le fait est d’ailleurs arrivé trois fois lors des quatre dernières rencontres. Au même moment la saison dernière, le PSG n’avait encaissé deux buts que lors de 3 matchs, une seule fois lors des quatre derniers avant les huitièmes de finale.