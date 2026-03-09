Mercato - PSG : Un champion du monde proche d’être transféré à Paris ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Avant même que le PSG passe sous pavillon qatarien, le club de la capitale avait un pouvoir attractif important. Au début des années 2000, Ronaldinho avait notamment choisi le Paris Saint-Germain pour sa première expérience européenne et quelques années plus tôt, diverses stars peuplaient le vestiaire parisien. Un membre de France 98 aurait pu signer l’été de la première étoile tricolore, mais il s’est finalement fait snober…

Pendant les années Canal, plusieurs vedettes du football ont déposé leurs valises dans la capitale afin de défendre les couleurs rouge et bleu du PSG dans les années 90. A l’été 98, saison de fêtes dans l’hexagone en raison du succès de l’équipe de France pendant la Coupe du monde à domicile, un joueur de ce groupe de France 98 aurait pu s’installer de manière définitive en région parisienne puisqu’il été question d’un transfert au Paris Saint-Germain.

«Il me dit : «Je n'ai pas d'argent»» L’espace de quelques mois seulement, Charles Biétry a été le président du Paris Saint-Germain succédant en 1998 à Michel Denisot avant que Laurent Perpère ne le remplace en décembre de la même année. Au terme du Mondial 98 qui avait vu l’équipe de France être sacrée championne au Stade de France, l’ex-patron du PSG aurait pu engager un joueur de France 98 : Stéphane Guivarc’h. Pour L’Équipe, le champion du monde 98 racontait son transfert avorté à Paris en 2018. « Le transfert qui a failli se faire ? En 1998, j'ai vu Charles Biétry, le président du PSG, dans un hôtel parisien. L'année qui me restait à Auxerre coûtait 35 millions de francs (environ 5,3 M€ actuels) et il me dit : « Je n'ai pas d'argent »».