Mercato - PSG : «Il n’a pas eu le respect qu’il méritait...», la séparation qui a marqué Kylian Mbappé

Entre le PSG et Kylian Mbappé, la relation fut ponctuée de hauts et de bas au fil des années. Son lien avec les supporters a fini par en souffrir, à l’instar de celui de Neymar et d’autres stars passées par le club de la capitale. Il y a quelque temps, Kylian Mbappé livrait une interview à la presse étrangère pour regretter la tournure prise par des évènements au sujet d’une star en particulier.

Le Paris Saint-Germain a accueilli une flopée de stars pendant de longues années. Ce fut d’ailleurs la philosophie sportive du club sur le marché des transferts pendant la première décennie du projet QSI lancé par la présence des propriétaires qataris au printemps 2011. Parmi elles, Kylian Mbappé. Le buteur le plus prolifique de l’histoire du PSG avec 256 réalisations a d’ailleurs été rejoint en son temps (2017-2024) par des noms légendaires de l’histoire du football tels que Gianluigi Buffon ou encore Sergio Ramos.

«Impossible que je joue avec lui» Cependant, personne n’est arrivé à la cheville de ce qu’a signifié la signature surprise de Lionel Messi le 10 août 2021, 48 heures après sa conférence de presse d’adieu de Barcelone non sans émotion. En octobre de l’année en question, Kylian Mbappé reconnaissait auprès de RMC pour l’émission Rothen s’enflamme avoir longtemps été fataliste au sujet du cas Messi. « J’aime admirer ce qui se fait de mieux. Là, j’ai de la chance d’être avec Lionel Messi dans un vestiaire. C’est une expérience, une chance inouïe. Je dis la vérité, je le mettais dans la catégorie : « Impossible que je joue avec lui ». Je me suis dit qu’il allait rester à Barcelone toute sa vie. Le mieux que je pouvais faire, si j’étais bon, c’était de jouer contre lui. Là, le voir tous les jours, c’est un honneur. Il faut savourer cette chance ».