Mercato - PSG : Vitinha au Real Madrid, la décision qui rend ce transfert possible ?

Pierrick Levallet

Arrivé au PSG en 2022, Vitinha est devenu un joueur majeur du club de la capitale. L’international portugais est l’une des pièces maîtresses du onze de Luis Enrique, et cela n’aurait pas échappé au Real Madrid. Les Merengue aimeraient recruter le joueur de 26 ans. Et une récente décision pourrait finalement rendre ce transfert possible.

Vitinha a considérablement progressé depuis son arrivée au PSG en 2022. Après sa première saison dans la capitale, presque personne n’aurait imaginé voir l’international portugais évoluer à un tel niveau. Le milieu de terrain de 26 ans est devenu l’une des pièces maîtresses du onze de Luis Enrique. L’ancien du FC Porto a d’ailleurs joué un rôle majeur dans le sacre parisien en Ligue des champions la saison dernière. Et cela n’aurait pas échappé au Real Madrid.

Le Real Madrid recale un Ballon d'Or pour Vitinha Le club madrilène en pincerait en effet pour Vitinha, et estimerait le Portugais comme un renfort de choix pour son entrejeu. Plusieurs noms ont toutefois été évoqués récemment, comme celui de Rodri. Mais d’après les informations d’AS, la Casa Blanca ne serait plus intéressée par les services du Ballon d’Or 2024. S’il est vrai que le Real Madrid a un temps considéré le joueur de Manchester City comme une option, l’intérêt ne serait pas allé plus loin que cela. Les Merengue privilégieraient d’autres pistes, comme celle menant à Vitinha. L’opération serait d’ailleurs à l’étude.