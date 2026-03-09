Mercato - PSG : Vitinha au Real Madrid, la décision qui rend ce transfert possible ?

Arrivé au PSG en 2022, Vitinha est devenu un joueur majeur du club de la capitale. L’international portugais est l’une des pièces maîtresses du onze de Luis Enrique, et cela n’aurait pas échappé au Real Madrid. Les Merengue aimeraient recruter le joueur de 26 ans. Et une récente décision pourrait finalement rendre ce transfert possible.
Vitinha a considérablement progressé depuis son arrivée au PSG en 2022. Après sa première saison dans la capitale, presque personne n’aurait imaginé voir l’international portugais évoluer à un tel niveau. Le milieu de terrain de 26 ans est devenu l’une des pièces maîtresses du onze de Luis Enrique. L’ancien du FC Porto a d’ailleurs joué un rôle majeur dans le sacre parisien en Ligue des champions la saison dernière. Et cela n’aurait pas échappé au Real Madrid.
Le Real Madrid recale un Ballon d'Or pour Vitinha
Le club madrilène en pincerait en effet pour Vitinha, et estimerait le Portugais comme un renfort de choix pour son entrejeu. Plusieurs noms ont toutefois été évoqués récemment, comme celui de Rodri. Mais d’après les informations d’AS, la Casa Blanca ne serait plus intéressée par les services du Ballon d’Or 2024. S’il est vrai que le Real Madrid a un temps considéré le joueur de Manchester City comme une option, l’intérêt ne serait pas allé plus loin que cela. Les Merengue privilégieraient d’autres pistes, comme celle menant à Vitinha. L’opération serait d’ailleurs à l’étude.
«Je me sens très bien ici au PSG»
Cette décision du Real Madrid avec Rodri pourrait rendre le transfert du joueur du PSG possible. Néanmoins, Vitinha ne semble pas vraiment déterminé à quitter la capitale. « Ce serait une folie de partir. Je ne pense pas que ce serait la meilleure chose pour moi. Je me sens très bien ici au PSG. J’adore être ici (à Paris), et ma famille aussi. Nous avons un groupe fantastique et un entraîneur incroyable. Je sens que les gens m’apprécient beaucoup et je sens que j’ai mérité cette affection » a-t-il récemment confié. Reste à voir si le Real Madrid arrivera à le faire changer d’avis avec une offre alléchante.