Equipe de France - Tricherie : Zinedine Zidane a dû monter au créneau

En équipe de France, tout n'a pas toujours été tout rose. En effet, le football français a été marqué par de nombreuses polémiques au cours de son histoire. Il y a notamment eu certaines accusations de tricherie. Et à l'époque, Zinedine Zidane avait même pris la parole sur le sujet pour désamorcer la situation.

En 2010, l'équipe de France de football était devenue la risée du monde entier. En effet, comment oublier ces images de la Coupe du monde en Afrique du Sud et de la grève des joueurs de Raymond Domenech à Knysna. Il faut également rappeler que la qualification des Bleus à ce Mondial 2010 avait également fait polémique. Le ticket avait été obtenu en barrages en battant l'Irlande... grâce à une main de Thierry Henry.

« Je ne suis pas un tricheur et je ne l’ai jamais été » C'est donc grâce à ce geste polémique de Thierry Henry que l'équipe de France avait obtenu sa qualification pour la Coupe du monde 2010. De quoi déclencher de vives réactions à l'époque et l'ancienne gloire d'Arsenal n'avait pas été épargnée. Accusé notamment de tricherie, Thierry Henry s'était défendu, assurant : « Comme je l’ai dit et je le redis, oui j’ai touché le ballon de la main. Mais je ne suis pas un tricheur et je ne l’ai jamais été. C’est une réaction instinctive à un ballon qui est arrivé extrêmement vite dans une zone de décision ».