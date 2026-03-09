«Ça ne fonctionne pas», Laure Boulleau réclame du changement sur Canal + !

Pierrick Levallet

Après avoir raccroché les crampons, Laure Boulleau s’est tournée vers une carrière de consultante. L’ancienne joueuse passée par le PSG et l’équipe de France est notamment devenue une voix importante du Canal Football Club aux côtés d’Hervé Mathoux. L’ex international française a notamment réclamé du changement dans l’émission de Canal +.

«Il va falloir trouver une solution» Laure Boulleau s’inquiète en effet de la situation du Real Madrid, à la peine sans Kylian Mbappé. « Les problèmes continuent, on s’y attendait un peu tous que Xabi Alonso et Arbeloa ça ne change pas grand chose. Il va falloir trouver une solution pour reconstruire un effectif plus équilibré, peut-être voir si toutes les individualités peuvent continuer à exister ensemble car a priori ça ne fonctionne pas » a-t-elle notamment lancé dans le Canal Football Club.