«Dans les vapes», ce joueur de Ligue 1 vit un moment qui lui a coûté cher

Après 25 journées de Ligue 1, le LOSC se classe à la 6ème place du championnat. Les Dogues restent sur un cruel match nul face à Lorient (1-1), ayant dû concéder l'égalisation face aux Merlus au bout du temps additionnel. Auteur d'un but remarquable contre Lille, le héros lorientais se souviendra longtemps de sa réalisation.

Voilà deux points perdus qui auraient fait du bien au LOSC dans la course à l'Europe en Ligue 1. Ce dimanche, les joueurs de Bruno Génésio recevaient Lorient. Ayant pris les devants grâce à Matias Fernandez-Pardo, les Dogues pensaient repartir avec les 3 points de la victoire. C'était sans compter sur Arthur Avom, qui, au bout du temps additionnel, a réussi à arracher le point du match nul pour Lorient grâce à une magnifique frappe à l'entrée de la surface de la réparation.

LE BUT DE L'ANNÉE D'ARTHUR AVOM ?! 😱 pic.twitter.com/02xCIMHG7N — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) March 8, 2026

« Dieu était avec moi et c'est rentré » Arthur Avom a donc enfilé son costume de héros, permettant ainsi à Lorient de repartir de Lille avec un point. Après la rencontre, le milieu de terrain des Merlus est revenu sur sa réalisation. Rapporté par RMC, il a confié dans un premier temps : « J'ai mis dans la boîte sauf que le ballon est revenu vers moi, je me suis dit 'je vais la tenter' et voilà, Dieu était avec moi et c'est rentré. J'étais dans les vapes, j'étais partout et nul part au même moment ! Ca fait plaisir car c'est un point important, on a tout fait pour ne pas prendre de deuxième but en se disant qu'il y aura une dernière occasion pour nous. Est-ce que c'est le plus beau but de ma vie? On va dire oui parce que le contexte et tout, je dirais oui. Mais celui de ma carrière, non, j'espère marquer encore un but pareil ! (rires) Mais celui-là c'est le plus beau de tous ceux que j'ai déjà marqués ».