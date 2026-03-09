Kylian Mbappé : «Il y a un loup», l’annonce troublante sur RMC !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En cette année de Coupe du monde, chaque blessure contractée est scrutée de près par Didier Deschamps et le staff médical de l’équipe de France. Touché au genou, Kylian Mbappé est écarté de toute action depuis la fin du mois de février. Les informations se succèdent dans la presse au sujet de son retour, mais une annonce mystérieuse a été effectuée sur la fréquence radio de RMC. Explications.

Depuis le 25 février dernier et le 1/16ème de finale retour de Ligue des champions remporté face au Benfica Lisbonne (2-1), Kylian Mbappé est aux abonnés absents pour le Real Madrid. La faute à une entorse du genou gauche qui l’a privé outre le match contre le club lisboète des rencontres face à Getafe (0-1) et le Celta Vigo (2-1) en Liga. Selon certains médias, Mbappé pourrait déjà être sur le chemin du retour et prendre part à la seconde manche des 1/8èmes de finale de la Ligue des champions à l’Etihad Stadium face à Manchester City la semaine prochaine.

😅 @DanielRiolo : "Gilbert, rappelle toi de ce qu'on disait sur Varane-Umtiti avant la Coupe du Monde 2018. Tu te souviens de la théorie de Tintin et Milou ? Samuel avait Piqué au Barça, Varane avait Sergio Ramos au Real. Ils sont ensuite devenus des patrons en équipe de France." pic.twitter.com/CoHbImRXM3 — After Foot RMC (@AfterRMC) March 8, 2026

Kylian Mbappé absent à l’aller et au retour pour le 1/8ème de finale de Ligue des champions ? Mais qu’en est-il vraiment ? Sur le plateau de l’After Foot dimanche soir, Daniel Riolo a jeté un froid sur le retour sur les terrains de Kylian Mbappé. « Mbappé ? On l’a dit la semaine dernière (son forfait pour l’aller en LDC), et tu peux dire que le retour aussi si tu veux ».