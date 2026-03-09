PSG : Un rituel bouleversé à cause de la guerre au Moyen-Orient ?

Battu par Monaco en Ligue 1 (1-3), le PSG ne s'est clairement pas préparé au mieux pour sa rencontre à venir en Ligue des Champions. Ce mercredi, le club de la capitale accueille Chelsea au Parc des Princes. Pas au mieux, le tenant du titre va devoir montrer un meilleur visage. Et voilà que la préparation de cette rencontre côté PSG pourrait quelque peu être modifiée. Explications.
Vainqueur de la Ligue des Champions la saison dernière, le PSG est toujours en lice pour défendre sa couronne. Qualifié pour les huitièmes de finale de la compétition, le club de la capitale doit se frotter à Chelsea pour espérer atteindre le tour suivant et affronter Liverpool ou Galatasaray. Le match aller entre les deux équipes est programmé ce mercredi soir au Parc des Princes. Une rencontre à laquelle Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, pourrait bien ne pas pouvoir assister.
Nasser Al-Khelaïfi absent ?
Comme l'explique L'Equipe, Nasser Al-Khelaïfi se retrouve actuellement bloqué au Qatar, étant dans l'indisponibilité de revenir en France étant donné la guerre en cours au Moyen-Orient. Alors que le président du PSG tente de trouver un moyen de regagner l'Hexagone, ce n'est pas sûr qu'il soit là pour le match face à Chelsea. Et Al-Khelaïfi pourrait également manquer l'entraînement de veille de match. Dernièrement, c'était devenu un rituel pour lui et Luis Campos.
Luis Enrique et Luis Campos sont là pour assurer
Pas sûr donc que Nasser Al-Khelaïfi soit là ce mercredi pour le match de Ligue des Champions entre le PSG et Chelsea qui se jouera au Parc des Princes. Pas de quoi perturber pour autant l'organisation du club de la capitale avant ce rendez-vous européen très important. En effet, comme le précise le quotidien sportif, Nasser Al-Khelaïfi a depuis un moment choisi de déléguer la gestion du quotidien à Luis Campos et Luis Enrique.