Laure Boulleau dévoile un message choquant sur Canal+

Présente sur le plateau du Canal Football Club dimanche soir pour analyser le week-end de Ligue 1, Laure Boulleau a notamment dévoilé un message qui l'a particulièrement choqué. Et ça concerne l'OM.

Après l'élimination en quart de finale de la Coupe de France contre Toulouse, l'OM n'a plus grand chose à espérer de sa saison si ce n'est arraché le podium en Ligue 1 pour se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Une situation qui n'a pas manqué de faire réagir les supporters de l'OM qui avait déployé une banderole assez claire dans le kop des visiteurs pour le déplacement à Toulouse samedi soir : «Vous êtes des merdes». Et cela n'a pas plus à Laure Boulleau.

La banderole des supporters marseillais



« Vous êtes des merde »😬🥶#TeamOM #TFCOM pic.twitter.com/8NcTu8PCpu — INFO OM (@IINFO_OM) March 7, 2026

Laure Boulleau choquée par la banderole des supporters de l'OM « Si on prend un peu de recul et quand on est moins supporters de l’OM, j’ai détesté les banderoles qui ont été mises. Ce qui augmente cette colère, déjà à Marseille ça peut être vite le feu, mais c’est surtout la puissance des claques. La claque qu’ils prennent à Bruges et ce scénario de fou avec Benfica, ça t’en met une sacrée bonne dans la tête, et derrière, la Coupe, c’est une énorme claque aussi car elle devenue quasiment vitale pour sauver cette saison », confie-t-elle sur le plateau du Canal Football Club.