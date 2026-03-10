Mercato - PSG : Pas assez payé, il décide de partir... pour «nourrir» sa famille

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si le PSG a considérablement réduit sa masse salariale dernièrement, les joueurs de Luis Enrique n'en restent pas moins aujourd'hui très bien payés. Mais voilà qu'il y a quelques années, ce n'était pas forcément le cas au sein du club de la capitale. De quoi inciter un joueur à notamment quitter le PSG pour aller voir ailleurs.

Aujourd'hui, l'argent n'est plus vraiment un problème pour le PSG. Ces dernières années, le club de la capitale n'hésitait d'ailleurs pas offrir des salaires démesurés pour convaincre et recruter des joueurs. Une époque quelque peu révolue puisque Luis Campos a remis un peu d'ordre dans la grille salariale. Les émoluments des joueurs du PSG ont ainsi diminué, bien qu'ils restent toujours très hauts. En revanche, il y a quelques années de cela, c'était bien différent à Paris...

« Je pensais mériter mieux » Luis Fernandez a connu cette époque où les joueurs du PSG n'étaient pas vraiment bien payés. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'en 1986, il avait décidé de quitter le club de la capitale pour rejoindre le Matra Racing. Motivé par des raisons financières, Luis Fernandez avait expliqué en 2025 pour Le Quotidien du Sport : « Regretter mon départ du PSG pour le Matra en 1986 ? Non, je ne regrette pas. Je venais de passer huit saisons au PSG, à gravir tous les échelons depuis le centre de formation jusqu’au premier titre de champion de l’histoire du club, avec un salaire très bas (2000 francs par mois, environ 449 euros, Ndlr), je pensais mériter mieux en 1986 quand le club a recruté Bokandé, Xuereb et Halilhodzic en me disant qu’il n’y avait plus de budget pour moi. Je sortais pourtant d’une grosse saison, élu meilleur joueur français, après la Coupe du Monde 1986 ».